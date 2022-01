Grâce à ces postures de stretching, vous vous assouplirez, en douceur, chaque jour un peu plus.

Des étirements quotidiens permettent d'allonger les muscles raidis, de stimuler la circulation sanguine et de gagner en souplesse et flexibilité.

...

Des étirements quotidiens permettent d'allonger les muscles raidis, de stimuler la circulation sanguine et de gagner en souplesse et flexibilité. Installez-vous par terre, les jambes en tailleur. Posez vos mains sur vos genoux, en allongeant la colonne vertébrale. Sentez le contact de vos os du bassin avec le sol et imaginez que vous essayez de toucher le plafond avec le haut du crâne. Inspirez par le nez et emplissez d'air tout l'avant du corps. Gonflez d'abord le ventre au niveau du nombril, comme un ballon, puis gonflez la cage thoracique. A l'expiration, laissez tomber vos épaules, videz la cage thoracique, puis le ventre à hauteur du nombril. Faites une série de 10 en tenant la posture. Prenez la position de la table en plaçant vos mains (paumes bien à plat) sous les épaules et vos genoux pliés à hauteur des hanches. Ecartez les doigts, inspirez, creusez le dos, comme la vache, menton légèrement relevé et tête un peu en arrière. Expirez, tout en rentrant le menton comme pour le poser sur vos clavicules, le nez en direction de votre nombril. Arrondissez bien le dos, comme un chat en colère. Répétez 10 fois. A genoux sur le sol, pliez-vous vers l'avant, les fesses sur les talons. Posez le front sur votre tapis de sol. Etirez bien le haut du corps. Vous pouvez soit tendre les bras devant vous, soit les laisser reposer le long du corps, paumes vers le plafond. Restez dans cette position pendant 5 à 10 respirations profondes. Asseyez-vous sur le sol, jambes tendues devant vous. On commence par faire travailler les pieds et les jambes. Penchez-vous vers l'avant, dos droit, et faites des mouvements des pieds pour rapprocher vos orteils (pieds flex), puis pour les éloigner (pieds en pointe). Répétez 10 fois. Faites ensuite des moulinets avec les chevilles: 10 fois dans le sens des aiguilles d'une montre ; 10 fois dans le sens inverse. Ensuite, étirez, écartez et détendez vos orteils. Ne vous inquiétez pas si cela fait un peu mal au début. A la longue, vos muscles et articulations vont s'assouplir. Remettez-vous en position de la table. Passez le bras droit dans l'espace entre votre bras gauche et votre genou gauche. Votre bras gauche reste tendu. Baissez à présent l'épaule gauche, tournez la tête pour regarder vers la droite et posez l'oreille gauche sur le sol (ou approchez-vous en). Sentez la torsion dans votre colonne vertébrale. Tenez la posture le temps de cinq respirations lentes. Recommencez de l'autre côté. Couchez-vous sur le ventre, mains sous les épaules, paumes à plat au sol. Contractez les fessiers et soulevez légèrement les jambes. Inspirez en tirant les épaules vers l'arrière, ouvrez la cage thoracique et décollez le haut du corps du sol. Evitez d'écarter les coudes du corps. A l'expiration, laissez doucement retomber le haut du corps. Répétez 10 fois. Commencez en position tailleur. Inspirez en allongeant la colonne vertébrale. A l'expiration, tournez le haut du corps vers la droite. Placez votre main gauche sur l'extérieur de votre cuisse droite, tout en regardant loin derrière vous. Votre dos reste droit. Ouvrez le haut de la poitrine à chaque inspiration. Vous remarquerez sans doute que vous pouvez aller un peu plus loin à chaque respiration (fût-ce de quelques millimètres). Faites ainsi 5 respirations complètes, en alternant à gauche et à droite.