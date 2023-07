Il est bien sûr primordial de bien protéger sa peau du soleil... Mais qu'en est-il du gommage, du maquillage permanent ou de la lumière bleue? Les conseils en or d'une dermatologue!

1 Se protéger de la lumière bleue

"Si les rayons UVB brûlent la peau et les rayons UVA accélèrent le vieillissement, la lumière bleue est, elle aussi, nocive pour la peau, en particulier pour les personnes qui ont des problèmes d'hyperpigmentation", analyse le Dr Solange Lintermans, dermatologue. Cette lumière bleue ou HEV (High Energy Visible) pénètre la peau plus profondément que les rayons UV. Les écrans émettent également de la lumière bleue, mais en quantité bien moindre. Il a été démontré qu'elle est nocive pour les yeux et le sommeil, mais aussi qu'une exposition excessive est à l'origine de dommages cutanés comme la pigmentation. Les scientifiques ne s'entendent toutefois pas sur la quantité exacte d'exposition susceptible de provoquer d'importants dommages.

...

"Si les rayons UVB brûlent la peau et les rayons UVA accélèrent le vieillissement, la lumière bleue est, elle aussi, nocive pour la peau, en particulier pour les personnes qui ont des problèmes d'hyperpigmentation", analyse le Dr Solange Lintermans, dermatologue. Cette lumière bleue ou HEV (High Energy Visible) pénètre la peau plus profondément que les rayons UV. Les écrans émettent également de la lumière bleue, mais en quantité bien moindre. Il a été démontré qu'elle est nocive pour les yeux et le sommeil, mais aussi qu'une exposition excessive est à l'origine de dommages cutanés comme la pigmentation. Les scientifiques ne s'entendent toutefois pas sur la quantité exacte d'exposition susceptible de provoquer d'importants dommages."Pour se protéger de la lumière bleue, il est recommandé d'appliquer des crèmes solaires qui, en plus de la protection contre les UVA et les UVB (indice 50), contiennent un filtre contre la lumière bleue (oxyde de fer). Appliquez-les de préférence avant de sortir. En été, il suffit de dix minutes pour attraper un coup de soleil." Conseil supplémentaire: activez également le filtre de lumière bleue sur votre smartphone. L'opération est toute simple. Dans les paramètres, allez sur "écran" ou "affichage" et choisissez le mode "nuit " ou "filtre lumière bleue". En été plus qu'en d'autres saisons, la peau a besoin d'être hydratée. Il faut donc veiller à la qualité de son alimentation et utiliser des soins appropriés. "L'eau, aromatisée ou non, le thé ou le potage sont excellents pour l'hydratation de la peau. Il faut éviter le sucre qui agit un peu comme une colle qui resserre les différentes couches de la peau et réduit la circulation sanguine." Certains aliments permettent de transporter davantage d'humidité - et d'antioxydants - vers la peau. Agrémentez vos menus de pastèques, concombres, épinards, baies, carottes, avocats, fruits rouges, oeufs (lutéine) ou flocons d'avoine (silicium). Commencez la journée par un nettoyage doux de la peau, hydratez-la avec un sérum à base d'antioxydants et d'acide hyaluronique, puis appliquez la crème de jour et le maquillage. Si vous souhaitez une approche plus en profondeur, vous pourriez opter pour un traitement skinbooster, c'est-à-dire l'injection d'acide hyaluronique par un dermatologue. En pénétrant dans les cellules souches, l'acide hyaluronique leur envoie le signal de produire plus d'humidité. Conseil supplémentaire: le maquillage minéral est fortement recommandé en été car il contient déjà une protection solaire, ce qui en fait un produit 2 en 1. "On peut continuer les gommages sur les peaux grasses et épaisses en été mais il est préférable d'en réduire la fréquence. Ce type de peau tolèrera même une exfoliation légère. En revanche, mieux vaut attendre la fin de l'été pour les peaux sèches, fines ou sensibles car un gommage les assécherait et les abîmerait. Même chose pour la vitamine A. Elle convient bien en hiver mais comme elle élimine les cellules mortes de la peau, elle rend la nouvelle couche cutanée beaucoup plus sensible aux rayons UV. Si vous souhaitez utiliser un exfoliant, faites-le toujours le soir et enduisez-vous consciencieusement de crème solaire le lendemain." Un léger peeling est tout à fait possible pour le traitement de l'acné ou d'imperfections de la peau à condition d'éviter le soleil pendant les premiers jours et de se protéger ensuite correctement. Les rayons UV affectent également les couleurs du maquillage permanent: eye-liner, contour des lèvres ou remplissage des sourcils. "Le risque est réel que les couleurs ne soient pas bien absorbées par la peau ou que la décoloration intervienne plus rapidement. Deux solutions: repoussez ces traitements après l'été ou évitez de vous exposer au soleil pendant quatre semaines." Même chose pour les tatouages car le rétablissement des couches profondes de la peau prend un peu temps. Si vous vous êtes fait faire un tatouage, évitez le soleil pendant six à huit semaines. Les gélules solaires peuvent être un excellent complément aux crèmes solaires. "Des complexes de vitamines et minéraux spécifiques, contenant notamment des antioxydants tels que le bêta-carotène, la lutéine, les vitamines C et E, le sélénium, renforcent la peau de l'intérieur, l'hydratent et lui donnent un léger hâle en quelques semaines et en toute sécurité! Pour bien préparer la peau, il est conseillé de commencer la prise plusieurs semaines avant l'été." Ces complexes vitaminiques sont vendus sous forme de gommes ou de gélules. Conseil supplémentaire: une cure de compléments est intéressante en cas d'allergie au soleil. "En commençant la prise à haute dose environ un mois avant de vous exposer, vous réduirez la sensibilité de votre peau. Demandez toujours l'avis d'un dermatologue!" L'air conditionné et l'eau chlorée déshydratent la peau. Pour la réhydrater, utilisez des crèmes riches en acide hyaluronique, qui peut retenir jusqu'à 1.000 fois son poids en eau, et des sprays d'eau thermale. Comme le sel attire l'humidité, votre peau sera mieux hydratée après un bain de mer mais rincez-vous bien après la baignade car les résidus de sel risquent de la déshydrater à nouveau. Conseil supplémentaire: pour les peaux sèches, il est préférable de se doucher le soir plutôt que le matin (avec une huile de douche ou un gel sans savon), car la peau se régénère pendant la nuit. Les compléments alimentaires à base d'acides gras essentiels et de vitamine E renforcent également l'équilibre hydrique de la peau.