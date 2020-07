Distanciation sociale, télétravail, isolement, stress... Notre routine et nos habitudes quotidiennes ont probablement été bouleversées par la pandémie de Covid-19. Par conséquent, notre anxiété a augmenté, et notre sommeil en est très certainement le premier affecté. Quelques conseils pour mieux dormir.

Gérer son stress

L'épidémie n'affecte pas seulement la santé, mais également le bien-être mental. Inquiet pour notre propre santé ou celle de nos proches, stressé par l'argent, ou inquiet de ce que l'avenir nous réserve... Quelle que soit la cause, lorsque l'on est anxieux, notre corps produit alors plus de cortisol, l'hormone du stress. Or, cette hormone nous maintient dans un état d'excitation qui peut troubler notre sommeil.

Il peut être tentant de recourir à des médicaments ou des somnifères pour régler le problème. Mais ces médicaments ne vont pas s'attaquer à la cause sous-jacente du problème - donc à notre stress - et peuvent au contraire aggraver l'insomnie sur le long terme. Il existe d'autres techniques saines pour lutter contre le stress et retrouver le sommeil : pratiquer la relaxation, prendre du temps pour réfléchir à ses tracas et éviter de les remettre à plus tard, rester actif durant la journée, faire du sport quotidiennement...

Établir un horaire de sommeil

Beaucoup d'entre nous ont connu des changements importants dans notre routine quotidienne, et nos habitudes de sommeil ont sans doute aussi été impactées. En travaillant à domicile, il peut notamment être difficile de tracer une limite claire entre période de travail et période de repos. Or, le maintien d'un horaire veille-sommeil régulier est essentiel pour améliorer notre sommeil.

C'est pourquoi il est important de bien structurer nos journées : en se levant et en se couchant tous les jours à la même heure, par exemple, ou en se créant une routine nocturne de relaxation. Mais surtout, il faut éviter de travailler dans notre chambre. En réservant notre chambre au sommeil, notre esprit associera cette pièce au sommeil et il sera alors plus facile de se détendre la nuit.

Garder contact avec ses proches

Même à distance, il est important de communiquer avec nos proches. Ce n'est pas parce qu'on nous impose des distanciations sociales ou des bulles de contacts restreintes qu'il faut s'isoler complètement. Au contraire... Planifier des contacts réguliers, via une visioconférence, par téléphone ou via les réseaux sociaux, avec ceux qui comptent le plus pour nous peut améliorer notre humeur ainsi que notre sommeil.

Avoir une alimentation saine

Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à manger des aliments gras ou sucrés, qu'on appelle des aliments réconfort. Or, les aliments riches en sucre et en glucides raffinés impactent négativement notre sommeil puisqu'ils provoquent une augmentation du taux de cortisol dans le corps. D'où l'importance de limiter la consommation de ces aliments.

Minimisez les siestes

Lorsqu'on dort mal, il est tentant de compenser les heures de sommeil perdues en faisant une sieste. Mais faire une sieste trop longtemps ou trop tard dans la journée peut aggraver nos problèmes de sommeil. Mieux vaut limiter les siestes à maximum 20 minutes par jour, en début d'après-midi.

Ne pas trop regarder l'actualité

Avec les réseaux sociaux, notre consommation d'actualité augmente. Nous sommes alors bombardés d'informations négatives, voire stressantes, tout au long de la journée. Il est important de prévoir du temps pour nous, de se couper complètement du reste du monde et surtout de l'actualité. Pourquoi ne pas éteindre notre smartphone et s'adonner à des activités culturelles ou simplement passer du temps dans la nature?

