Raplapla après l'hiver? C'est le moment de relancer la machine. Avec des aliments et des tisanes bien ciblés, et de bons réflexes pour bouger, respirer et chasser les toxines!

1. Je fais une diète d'un week-end

Misez sur un petit-déjeuner plein d'énergie:

1 ou 2 fruits de saison coupés en morceaux,

1 c.à.s de graines (noix, amandes, pignons de pin...),

1 c.à.s de pollen,

1 c.à.s d'huile de noix ou de cameline,

1 c.à.s de superfruits (acaï, goji...)

Et surtout, évitez le café!

Pour le lunch, optez pour un repas équilibré:

1 portion de légumes cuits,

1 portion de légumes crus,

1 c.à.s d'huile de noix,

1 portion de protéines (2 oeufs ou un bol de quinoa ou 2 yaourts de chèvre ou de brebis...).

Avec un extracteur de jus, préparez-vous des jus de légumes détox riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Par exemple: concombre + céléri + radis noir + poudre green magma. Buvez très lentement 3 verres de jux détox par jour, dont un le soir, à la place du dîner.

Supprimez le tabac.

2. Je draine reins, foie, intestins...

Prenez de l'Élixir du Suédois, un dépuratif qui stimule l'ensemble des émonctoires (foie, peau, reins, intestins), à raison d'une cuillère à café trois fois par jour dans un grand verre d'eau.

Pour favoriser l'élimination rénale, préparez une tisane: bouleau + frêne + piloselle. Portez l'eau à ébullition. Retirez du feu, mettez le mélange (1 cuillère à café pour une tasse) et laissez infuser 4 min. Filtrez. Buvez 3 tasses par jour.

Pour soulager le foie, préparez la tisane suivante: artichaut + boldo + romarin. Faites bouillir le mélange pendant 1 min., puis retirez du feu et filtrez. Buver 3 tasses par jour.

En cas de langue chargée le matin, de bouche sèche avec un goût amer, 30 min. après chaque repas, placez une bouillotte chaude (entourée d'une serviette) sur votre foie pendant un quart d'heure. Cela favorise une bonne digestion.

3. Je respire bien

Durant une cure détox, si l'énergie est concentrée dans le mental (avec des pensées parasites), elle n'est pas disponible pour aider les émonctoires à mener à bien leur mission. La solution? Bien respirer en allongeant le temps de l'expiration.

Retenez votre respiration pendant 2 secondes. Puis expirez sur 8 secondes et sentez votre ventre se dégonfler à fond. Faites une dizaine de respirations. Répétez cet exercice plusieurs fois par jour.

Misez sur la cohérence cardiaque, efficace pour se délester du stress! 3 fois par jour, respirez pendant 5 min. au rythme de 6 cycles respiratoires (1 cycle = 1 inspiration de 5 secondes + 1 expiration de 5 secondes) et imaginant un sourire dans le coeur (pour vous aider, téléchargez l'appli gratuite RespiRelax+).

4. Tous les jours, je bouge

Natation, vélo, aquagym, marche rapide, ou encore yoga, taï-chi... L'activité physique régulière est la seule technique pour faire travailler tous les émonctoires! Comme les beaux jours arrivent, la bonne idée est de bouger en plein air: randonnée en forêt, dans la campagne ou en montagne... Avis aux urbains: même une marche dans un parc verdoyant est bénéfique!

N'oubliez pas que les forêts et les bords de mer sont pourvoyeurs d'ions négatifs, ces vitamines de l'air qui redonnent de l'énergie en activant le métabolisme de nos cellules et en luttant contre l'oxydation cellulaire liée à la pollution et au stress.

Le rythme de marche idéal: inspirez sur 4 pas, retenez votre respiration sur 2 pas et expirez sur 6 pas.

5. Je m'offre une thalasso

Au programme d'une cure, des soins d'hydrothérapie, des douches à jet à effet drainant, des enveloppements à base d'algues et d'argile détoxifiants, des drainages manuels qui activent le sang et la lymphe. Sans oublier des séances de sauna pour éliminer les acides organiques.

Les repas font la part belle aux jus détox, légumes et fruits de saison, aux poissons (ou protéines végétales)...

Idéal pour s'oxygéner, les virées pieds nus sur la plage!

Christine Angiolini avec les conseils de Daniel Kieffer, créateur du Collège européen de naturopathie traditionnelle holistique et auteur de "La Détox holistique", éd. Jouvence.

