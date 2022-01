Les produits à base de cannabis contenant du CBD, désormais en vente libre, sont source de nombreux malentendus. Dans quels cas sont-ils conseillés et comment les utiliser?

L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré il y a quelques années que le cannabidiol (CBD en abrégé) de la plante de cannabis est sans danger. Il ne crée pas de dépendance et ne produit pas d'effet psychoactif. Depuis lors, la gamme de produits au CBD ne cesse de s'étoffer et leurs vertus sont vantées pour divers de problèmes de santé.

Deux groupes de produits au CBD sont aujourd'hui disponibles en pharmacie: les huiles dont le taux de concentration de CBD varie de 5 à 40%, les gels et les crèmes à appliquer localement. Tous ces produits contiennent uniquement du CBD car, contrairement à de nombreux pays voisins, la présence de THC (Delta 9-TetraHydroCannabinol), la substance psychoactive de la plante de cannabis, est illégale en Belgique. A l'exception de deux médicaments contenant du cannabis thérapeutique indiqué pour le traitement de la sclérose en plaques et de l'épilepsie, disponibles sur prescription uniquement. "Absolument et c'est scientifiquement prouvé, souligne Hendrik De Rocker, pharmacien et spécialiste en produits pharmaceutiques. Le CBD fait l'objet d'innombrables recherches dans le monde entier. Elles ont déjà démontré que si cette molécule ne guérit pas, elle peut atténuer la douleur dans certains cas. La plante de cannabis thérapeutique contient plus de 100 substances actives dont le CBD et le THC sont les plus connues. Le THC a un effet stimulant sur les récepteurs cannabinoïdes de l'organisme, tandis que le CBD agit différemment, sur les récepteurs du système nerveux central notamment. Le fonctionnement précis n'est pas encore bien connu mais l'interaction du CBD avec les récepteurs se révélerait apaisante et utile pour lutter contre l'anxiété et le stress. Les propriétés psychoactives du THC, plus marquées au niveau des récepteurs, sont telles que la substance produit davantage d'effets secondaires tels que l'euphorie et la dépendance. Aux Pays-Bas, où les produits au CBD + THC sont disponibles sur prescription, les patients sont suivis de près. Les produits contenant du CBD uniquement ne produisent pas ces effets secondaires." "Le CBD est un complément aux traitements antidouleurs pour lesquels les analgésiques courants s'avèrent peu ou pas efficaces. Il ne s'agit pas de traiter de simples douleurs musculaires mais des névralgies complexes, des douleurs chroniques ou une arthrose sévère. Quand les effets secondaires des médicaments allopathiques sont trop lourds, l'huile de CBD peut s'avérer utile pour ajuster le dosage.Elle est efficace pour soulager les nausées provoquées par une chimiothérapie, par exemple. Elle est également indiquée en cas de problèmes de sommeil, même s'il existe de meilleurs remèdes alternatifs en vente libre. Son action sur les problèmes cutanés et musculaires n'est pas clairement démontrée. Les études portant sur les gels et les crèmes au CBD sont, elles, rares. L'huile de cannabis, administrée par voie orale, est absorbée plus rapidement par l'organisme qu'un gel ou une crème appliqué sur la peau." "Non, il faut tenir compte de certaines contre-indications. Les produits au CBD, même s'ils sont en vente libre, sont déconseillés en cas d'allergies, de maladies cardiaques, de grossesse et d'allaitement, d'usage d'antipsychotiques ainsi qu'aux adolescents. Les effets précis sur le développement du cerveau ne sont pas suffisamment connus à ce stade. La prise d'un produit au CBD de sa propre initiative est donc déconseillée. Mieux vaut demander l'avis d'un professionnel. Le pharmacien interroge toujours la personne sur sa véritable motivation. Elle est parfois à la recherche d'une solution à un problème pour lequel le CBD n'est pas la meilleure alternative." "La composition des produits au CBD en vente libre est variable. La teneur en substances actives et la pureté des produits distribués en pharmacie sont strictement contrôlés tandis que la qualité des produits vendus dans les boutiques CBD et en ligne ne peut être garantie. L'huile contient parfois d'autres huiles, d'où un risque de contamination. Le contrôle de qualité est donc primordial. Par ailleurs, les produits au CBD coûtent cher et ne sont pas remboursés par la mutuelle. Comptez 35 ? pour un flacon d'huile de CBD de faible concentration." "Curieusement, le flacon d'huile CBD affiche toujours la mise en garde Ne pas consommer. Légalement, le produit n'est ni un médicament, ni un complément alimentaire mais en pratique il se prend oralement. Mieux vaut commencer par quelques gouttes quotidiennes d'huile CBD de faible concentration. Selon les effets constatés, il est ensuite possible de multiplier progressivement les prises, voire de passer à une concentration supérieure. Soyez prudent car les effets diffèrent d'une personne à l'autre. Contrairement au paracétamol qui soulage instantanément, l'huile de CBD ne s'avère efficace qu'au bout d'un certain temps. Une amélioration devrait toutefois être constatée après l'absorption d'un premier flacon de 10 ml. Dans le cas contraire, force est d'admettre son inefficacité. L'explication est peut être due au type de douleur: si la douleur n'est pas liée aux récepteurs cannabinoïdes, le CBD est sans effet. Par contre, si l'huile de CBD produit les effets escomptés, on peut l'utiliser à long terme. Le jour où vous voudrez réduire ou arrêter votre consommation, faites-vous conseiller par votre pharmacien. Une interruption brutale peut réveiller la douleur.