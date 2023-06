Le nombre de cyclistes augmente sur les routes et avec la vague de chaleur qui touche la Belgique, certaines mesures sont à prendre en compte pour rouler à vélo en toute sécurité, rappelle Touring.

Quand les températures estivales grimpent, de plus en plus d'usagers optent pour le vélo comme moyen de transport pour se rendre au travail. Mais pour pour éviter les risques liés à la chaleur, quelques précautions s'imposent. Touring donne quelques conseils pour rouler en toute sécurité.

1. S'hydrater

L'hydratation est primordiale si vous roulez à vélo par temps chaud. Buvez régulièrement de l'eau avant, pendant et après votre trajet.

2. S'équiper

Pensez aussi à porter des vêtements légers, un casque bien ventilé et des lunettes de soleil. Pour vos longs trajets, appliquez régulièrement de la crème solaire avec un facteur de protection élevé sur les parties du corps exposées au soleil.

3. Planifier

Il est également recommandé aux cyclistes de planifier leur trajet en tenant compte des heures les plus chaudes de la journée. Evitez de rouler aux heures où le soleil est au zénith, généralement entre 11h et 16h. Si cela n'est pas possible, privilégiez les itinéraires ombragés.

4. Prévenir les coups de chaleur

Etourdissements, nausées, peau chaude et sèche, crampes musculaires ou fatigue extrême sont des signes de coup de chaleur. En cas de tels symptômes, arrêtez-vous immédiatement, cherchez de l'ombre et hydratez-vous rapidement.

5. Bichonner son vélo

Vérifiez régulièrement la qualité des pneus de votre vélo, pour une bonne adhérence sur les surfaces chaudes et assurez-vous qu'ils sont correctement gonflés. La pression des pneus peut augmenter par temps chaud, ce qui peut affecter la performance de conduite et la sécurité, avec des risques d'éclatement plus importants.

Source: Touring

