Les seins sont principalement constitués de tissu graisseux, de tissu conjonctif, de glandes mammaires et d'importants vaisseaux et ganglions lymphatiques. Les muscles pectoraux sont sous-jacents, car les seins eux-mêmes ne contiennent pas de muscles." Il est crucial pour la santé des seins que le système lymphatique fonctionne de manière optimal, précise d'emblée Leen Steyaert, consultante en ménopause et thérapeute des tissus du sein. On pourrait comparer le réseau lymphatique à un système de drainage. Toutes sortes de déchets sont éliminés par cette voie. Nous sommes environnés de substances indésirables, comme les perturbateurs endocriniens, les particules toxiques, etc. et le corps les stocke dans les tissus adipeux. Au fil du temps, le pourcentage de tissu adipeux augmente dans les seins qui deviennent un réservoir de déchets. Les seins peuvent aussi changer sous l'effet des cycles et des phases de la vie d'une femme. Il est fréquent qu'ils augmentent de volume à la ménopause. Si le liquide lymphatique ne circule pas bien, on risque de devenir sujette aux inflammations et aux douleurs." Ce système lymphatique n'est pas actionné par une pompe, comme les vaisseaux sanguins, mais on peut le stimuler en faisant suffisamment d'exercice et en respirant profondément. Ainsi, le tissu musculaire environnant se contracte davantage, ce qui a un effet sur le mouvement de la lymphe. Et il y a encore bien d'autres choses à faire pour ses seins. Voyez plutôt... Pendant les confinements successifs, et même après, de nombreuses femmes ont profité, et profitent encore, du télétravail pour retirer leurs chaussures, mais aussi leur soutien-gorge! Cette tendance a gagné en visibilité grâce à des célébrités adeptes du "no bra", comme Miley Cyrus et Rihanna."C'est une excellente idée. Chez vous, enlevez votre soutien-gorge le plus souvent possible. Il est non seulement très agréable et libérateur de laisser ses seins bouger librement, mais cela améliore aussi le flux lymphatique. Dans le cas des seins, la lymphe se trouve juste sous la peau, si bien qu'un soutien serré, à armatures ou push-up comprime les glandes. C'est un mythe de croire qu'on risque d'avoir les seins tombants si on n'en porte pas. Au contraire, ça les renforce et améliore leur maintien. Si vous n'êtes pas encore prête à franchir le pas, commencez par retirer les armatures de vos soutiens. Ou essayez, en guise d'alternative, de porter la "bralette" (entre soutien et brassière) ou un top ajusté à bretelles. Pour le sport, vous devrez bien entendu porter un soutien-gorge. Mais d'une manière générale, gare au rembourrage qui a tendance à surchauffer la poitrine." Le brossage à sec avec une brosse de bain douce ou simplement un gant de toilette est un excellent moyen de stimuler le flux lymphatique. "Commencez par brosser vos aisselles à sec, puis faites glisser doucement la brosse, une dizaine de fois, du côté d'un sein vers l'aisselle, avant de passer à l'autre côté. Faites-en une habitude, par exemple chaque jour avant la douche. Un automassage doux des seins est également un excellent moyen pour booster le système lymphatique et soulager des seins douloureux. Cela libère des hormones du bien-être, comme l'ocytocine et les endorphines. Il existe des techniques spécifiques, mais n'ayez pas peur d'y aller simplement, en suivant votre instinct. Vous pouvez masser votre sein droit avec la main gauche, et vice versa. En les massant simultanément, vous pourrez comparer vos seins. Si vous répétez cette opération régulièrement, vous apprendrez à mieux les connaître et serez plus attentive à tout changement. Et si vous le faites souvent, vous remarquerez que vos seins sont plus détendus et moins durs." La thérapie du tissu mammaire va encore plus loin. Cette approche assez récente a été développée aux Pays-Bas selon les principes de l'ostéopathie. Le traitement dure une heure et vise à assouplir le tissu mammaire, à relâcher les adhérences dans le tissu conjonctif ou à soulager la douleur. "Elle consiste en de petites manipulations ou étirements doux des seins et du haut du corps, et a un effet très relaxant. Tout est fait pour libérer le système lymphatique, accélérer l'élimination des déchets et favoriser une meilleure circulation. De nombreuses femmes ont des seins douloureux ou des zones durcies, et ne savent pas comment y remédier. Elles ressentent très vite les bienfaits de la thérapie, mais l'effet est aussi très relaxant sur des seins sans problème." Rester penchée en avant face à un écran d'ordinateur n'est bon ni pour les seins ni pour les poumons. En effet, cette position les compresse. Se tenir bien droite et faire de l'exercice permet de protéger ses seins. Des exercices de yoga simples permettent d'étirer le tronc, de faire fonctionner les muscles et d'ouvrir la cage thoracique. On améliore ainsi la circulation sanguine au niveau de la poitrine.