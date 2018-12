3 idées reçues sur les repas de fêtes

1. Fêtes de fin d'année : prise de poids assurée ?

L'idée que la période des fêtes rime avec kilos en plus est un mythe. Une prise de poids se fait sur le long terme : si vous grossissez, c'est davantage à cause de ce que vous mangez entre le Nouvel An et Noël qu'entre Noël et le Nouvel An ! Avec de bonnes habitudes alimentaires au quotidien, les écarts en fin d'année n'ont pas d'impact durable sur le poids. Faites-vous donc plaisir, sans pour autant vous empiffrer : prenez le temps de savourer et de profiter ...