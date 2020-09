Les lentilles de contact sont synonymes de liberté, de vision nette et d'un beau regard. Mais lesquelles choisir ? Des lentilles rigides ou souples, multifocales ou dotées d'un filtre spécial ?

1. Des lentilles, oui mais pour quel problème de vision ?

1. Des lentilles, oui mais pour quel problème de vision ? Pour le Pr Carina Koppen, chef de service en ophtalmologie à l'UZ Antwerpen, les anomalies les plus fréquemment corrigés par des lentilles de contact sont la myopie et l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie. "Ces anomalies dites de réfraction sont dues à une erreur de la réfraction de la lumière sur la rétine, ce qui provoque une vision floue. En modifiant la réfraction des rayons lumineux pour qu'ils soient correctement focalisés sur la rétine, les lentilles parviennent à corriger ce problème." "Outre leur aspect esthétique et leurs indéniables avantages quand on fait du sport ou d'autres hobbys, les lentilles de contact offrent aussi souvent le meilleur résultat possible. C'est notamment vrai pour les personnes qui ont besoin de verres fortement correcteurs pour une myopie ou une l'hypermétropie (plus de + ou - 6.00). Ou pour celles qui souffrent d'une forte différence de vision entre les deux yeux (3 points ou plus). Les lunettes sont placées à distance des yeux, avec pour conséquence une différence de taille d'image sur l'oeil. Certains verres donnent une image plus petite que d'autres. Le cerveau n'est capable de compenser une différence de taille d'image que sur quelques pourcents. Dès que la différence dépasse cette limite, la vision se dédouble. Les lentilles, en revanche, se placent sur l'oeil lui-même et offrent une taille plus régulière de l'image. Les lentilles sont aussi plus efficace pour les gens qui ont la surface de l'oeil légèrement irrégulière (suite à une maladie, un accident ou une infection)." 2. Quels sont les différents types de lentilles et à quoi servent-ils ? "Aujourd'hui, on distingue grosso modo trois grands types de lentilles, précise Tijl Van Mierlo, optométriste et professeur spécialisé (haute école Odisee). La toute grande majorité sont des modèles souples. La plupart des problèmes de vision peuvent être corrigés avec des lentilles de contact standard. Seuls de rares cas nécessitent des lentilles sur mesure. Pour certains problèmes spécifiques, comme un fort astigmatisme ou une zone de la cornée affectée, on se tournera vers des lentilles rigides. Elles sont un peu plus petites (9 à 10 mm) et reposent sur la cornée. Ce sont des lentilles très stables et efficaces, mais certaines personnes les trouvent inconfortables. Enfin, les lentilles sclérales sont des lentilles rigides, plus grandes et plus confortables. Leur bord extérieur repose sur le blanc de l'oeil (la sclère) mais ne touche pas la cornée. Elles ont un double intérêt : protéger l'oeil et améliorer la vue.Pour ceux qui ont besoin de lentilles dures mais ne s'y habituent pas, les modèles souples hybrides ou personnalisables offrent une bonne solution. Les lentilles hybrides combinent un centre rigide et des bords souples." 3. Les lentilles peuvent-elles provoquer une sécheresse oculaire ? "Les lentilles perturbent le film lacrymal, ce qui peut provoquer ou aggraver le phénomène des yeux secs, confirme le Pr Koppen. Ajoutez à cela de la climatisation, et les yeux peuvent s'irriter ou s'enflammer. La sécheresse oculaire est un phénomène lié à l'âge, et plus féminin que masculin. Les personnes concernées supportent moins bien les lentilles. Mais d'autres causes peuvent expliquer la sécheresse des yeux : un mauvais choix ou une mauvaise utilisation des lentilles de contact. En cas d'extrême sécheresse oculaire, il existe des lentilles souples spéciales aqua confort, sans correction, qui retardent l'évaporation du film lacrymal." 4. Dans quel cas prescrit-on des lentilles multifocales ? "Les 50 + sont nombreux à se plaindre de presbytie (difficulté à lire de près) et se voient donc prescrire des verres correctifs pour voir de près, associés ou non à une correction pour voir de loin, détaille le Pr Koppen. Les lentilles multifocales offrent l'avantage de faire le point à toutes les distances (de près, intermédiaire, à distance d'écran et de loin). Au contraire des verres progressifs, qui demandent à l'oeil de passer du champ supérieur au champ inférieur du verre correcteur pour ajuster la vue, ici les différentes corrections sont réparties sur toute la lentille. Chez certaines personnes, cela ne pose aucun problème mais, chez d'autres, le cerveau met un temps à s'habituer." 5. A-t-on intérêt à adopter le plus tôt possible ce type de lentilles multifocales ? "Si on porte des lentilles adaptées (ou des lunettes) dès qu'on ressent un début de presbytie, les yeux et le cerveau vont naturellement s'y habituer plus rapidement, répond Tijl Van Mierlo. À mesure que la vision évolue, il est alors plus facile de s'adapter progressivement. Tout dépend du savoir-faire de votre opticien, mais aussi de votre propre motivation et de votre persévérance. Pendant les premières semaines, certaines personnes se plaignent de troubles de la vision sous forme de halo ou d'une perte de contraste, parce que le cerveau ne s'est pas encore habitué. Il ne faut pas hésiter à en parler avec son spécialiste, car de petits ajustements peuvent faire une grande différence en termes de vision et de confort."6. Les lentilles intraoculaires (implants) offrent-elles une bonne alternative ? "Chez les 50+, on note une légère tendance en ce sens, abonde le Pr Koppen. Il s'agit d'implanter juste derrière l'iris une lentille artificielle. Elle remplace la lentille naturelle qui ne 'zoome' plus correctement. C'est une intervention comparable à l'opération de la cataracte. Mais, comme pour les lentilles de contact et les verres progressifs, la réussite varie d'une personne à l'autre, et tout le monde ne s'y habitue pas. D'où l'évolution vers des lentilles implantables 'simplifiées'. Celles-ci ne couvrent pas toutes les distances mais se limitent à la vision de loin et intermédiaire (écran d'ordinateur)." 7. Quels sont les avantages des lentilles de contact dites respirantes ? "Parmi les lentilles souples, on a le choix entre les ordinaires en hydrogel et les modèles en silicone hydrogel, explique Tijl Van Mierlo. Ce sont deux matériaux de synthèse mais dans le second cas, la lentille est plus sophistiquée et laisse davantage respirer la cornée. Ce qui est nécessaire pour un fonctionnement optimal. En laissant passer suffisamment d'oxygène, on empêche la cornée de produire de micro-vaisseaux sanguins, ce qui risque de provoquer des troubles optiques. Les yeux rouges ou une vision trouble peuvent également être dus à un trop faible apport en oxygène. Ce type de problème était autrefois assez fréquent mais, aujourd'hui, avec les nouvelles lentilles en hydrogel et en silicone, la situation s'est grandement améliorée. Les deux modèles sont sûrs, mais certaines personnes trouveront l'un plus confortable que l'autre. Cela dépend d'une série de facteurs et de préférences toutes personnelles - la forme de l'oeil, la qualité du film lacrymal, l'anatomie des paupières, etc. La question du confort est souvent déterminante dans le choix des lentilles." 8. Comment fonctionnent les lentilles de nuit ? "Les lentilles de nuit sont idéales pour les myopes, répond Tijl Van Mierlo. Il s'agit de lentilles de contact rigides qu'on ne porte que pour dormir. Leur forme spécifique garantit que l'épithélium de la cornée reste bien à plat pendant la nuit. C'est un peu le principe d'un corset. Cela permet de bien voir sans lunettes ni lentilles au lever. Pour que cela marche, il est faut les porter régulièrement. Aux États-Unis, on teste déjà des lentilles de nuit pour l'hypermétropie..." 9. Les filtres ont-ils vraiment une utilité ? "Les lentilles avec filtre UV protègent des ultraviolets, admet Tijl Van Mierlo mais cela ne dispense pas de porter des lunettes solaires. Ces lentilles ne couvrent qu'une partie de l'oeil et l'épiderme sensible des paupières reste exposé. Il existe aussi des filtres colorés qui, comme les lentilles spéciales, modifient la couleur des yeux au soleil. Celui qui les porte ne remarque rien, mais les autres voient que ses yeux se sont assombris. Ici aussi, rien ne n'empêche d'essayer pour voir si cela apporte un confort supplémentaire. À côté de cela, il est également possible d'associer filtre UV et filtre anti-lumière bleue contre les méfaits des écrans qui perturbent le sommeil, puisque la lumière bleue freine la production de mélatonine, l'hormone du sommeil." 10. Comment entretenir et nettoyer ses lentilles ? "Avant de mettre ou de retirer vos lentilles, lavez vos mains à l'eau et au savon. Séchez-les soigneusement, car il faut éviter tout contact avec l'eau du robinet. Les lentilles mensuelles doivent être nettoyées manuellement chaque soir, après les avoir retirées. Posez-les dans votre paume, ajoutez un peu de solution nettoyante et frottez doucement les lentilles pendant 20 secondes du bout du doigt. Rincez-les avec le produit prévu et placez-les dans leur support rempli de ce même produit. Le frottement élimine le biofilm qui se forme en cours de journée. Le liquide spécial sert à désinfecter les lentilles. Vous devez nettoyer le petit support de rangement chaque jour et le rincer avec le liquide spécial, avant de le remplir à nouveau de produit. Ne le rincez jamais à l'eau !" 11. Pourquoi l'eau est-elle l'ennemi n°1 des lentilles ? "L'eau contient des bactéries, des champignons ou des amibes, explique le Pr Koppen. Ceux-ci sont sans danger pour la peau mais extrêmement nocifs pour les yeux car ils provoquent des infections oculaires lorsqu'ils se nichent sous la lentille. Il suffit d'une micro-blessure pour créer de gros ennuis, voire la perte d'un oeil." "Si vous devez nager avec vos lentilles, portez des lunettes de piscine parfaitement étanches et veillez à ce que ni vos yeux, ni vos lentilles n'entrent en contact avec l'eau", ajoute Tijl Van Mierlo. 12. Est-il bon de prévoir des jours où on ne porte pas ses lentilles ? "Normalement, il n'est pas nécessaire de prévoir des jours sans, mais mieux vaut porter ses lentilles raisonnablement, estime le Pr Koppen. En d'autres termes : jamais du saut du lit jusqu'au coucher.Prévoyez de les remplacer de temps à autre par une paire de lunettes classiques. Ce sera plus confortable pour vos yeux. Si vous avez tout à coup les yeux rouges ou irrités, retirez tout de suite vos lentilles. En cas de grippe ou de refroidissement aussi, mieux vaut laisser ses lentilles de côté." 13. Quid si on s'endort avec ses lentilles ? "Une courte sieste pendant la journée ne pose aucun problème, rassure Tijl Van Mierlo. Même s'il se peut que vous ayez les yeux un peu secs par la suite. Il n'est pas recommandé, en revanche, de passer toute une nuit avec ses lentilles. Pendant le sommeil, la cornée est recouverte par la lentille et la paupière, ce qui risque de provoquer une infection ou un manque d'oxygénation. Si cela devait arriver, ce n'est pas une catastrophe. Au réveil, vous risquez d'avoir les yeux un peu secs ou les paupières qui collent. Il suffit d'humidifier vos yeux et d'attendre un moment avant d'enlever vos lentilles." 14. Lentilles et maquillage font-ils bon ménage ? "Le maquillage reste une source potentielle d'infection, mieux vaut donc faire preuve de la plus grande prudence, conseille le Pr Koppen. Il existe des gammes de make-up pensées spécialement pour les porteuses de lentilles. Bon à savoir : le matin, mettez vos lentilles avant de commencer à vous maquiller."