Par temps chaud, de nombreuses personnes souffrent de chevilles et de pieds enflés. Un phénomène généralement inoffensif, mais plutôt gênant. Ces 13 conseils vous permettront de les faire dégonfler.

1. Buvez suffisamment

Cela peu sembler contradictoire, mais il est important de boire suffisamment. Un bon équilibre hydrique favorise le bon fonctionnement de votre organisme et l'aide à se débarrasser des fluides. Si vous ne buvez pas suffisamment, votre corps va naturellement chercher à retenir les liquides pour éviter la déshydratation, ce qui se traduira par un gonflement des chevilles. Par temps chaud, essayez de boire au moins 2 litres par jour. Buvez de petites gorgées et assurez-vous d'avoir toujours une bouteille avec vous. L'eau est bien évidemment primordiale, mais vous ne devez pas vous limiter qu'à cela. Vous pouvez également boire du café, du thé, des jus de fruits ou des boissons gazeuses ainsi que des produits laitiers durant la journée.

2. Modérez votre consommation d'alcool

En été, il est tentant de s'asseoir sur la terrasse avec un verre de rosé. Mais l'alcool entraîne une déshydratation et une rétention d'eau, et donc un gonflement des chevilles. Si vous avez des problèmes de foie ou de reins, ce phénomène est encore plus rapide. Limitez donc votre consommation d'alcool et veillez à toujours avoir un verre d'eau à côté.

3. Veillez à avoir une alimentation équilibrée

De nombreux légumes sont réputés diurétiques, comme les asperges, le céleri, les chicons, les artichauts, les concombres et les carottes. S'ils ne drainent pas vraiment les liquides, il y a malgré tout une part de vérité là derrière: les légumes sont importants pour l'équilibre hydrique. En effet, ils contiennent beaucoup de potassium, un minéral qui joue un rôle dans la tension artérielle et l'hydratation. En outre, les légumes contiennent naturellement beaucoup d'eau et contribuent donc également à l'équilibre hydrique. La pastèque, les fraises, le melon, les pêches, les nectarines et les agrumes sont également riches en eau.

Veillez à avoir un apport suffisant en magnésium, car ce minéral, tout comme le sel et le potassium, est important pour l'équilibre hydrique. Le magnésium se trouve notamment dans le pain complet et les autres céréales complètes, les légumes, les noix, le lait et les produits laitiers et la viande.

4. Surveillez votre consommation de sel

Le sel et le sodium qu'il contient sont essentiels au maintien de l'équilibre hydrique, mais un excès de sel perturbe cet équilibre. À nouveau, l'organisme va se mettre à retenir les liquides. La plupart des Hollandais consomment chaque jour plus de sel que le maximum recommandé (6 grammes). De nombreux produits prêts à l'emploi contiennent (beaucoup) trop de sel. Il est donc préférable de ne pas cuisiner des produits industriels pré-emballés mais de cuisiner avec des aliments frais, en les assaisonnant avec des herbes et des épices.

5. Réduisez votre consommation de sucre

Lorsque vous mangez du sucre, votre taux d'insuline augmente. Or, l'insuline agit de telle sorte que le sel est évacué bien plus lentement. Il reste donc plus longtemps dans l'organisme, ce qui, comme la consommation de sel, peut nuire à l'hydratation. Comme le sucre est présent dans de nombreux plats préparés, mieux vaut les éviter ou en tous cas, en limiter la consommation. En outre, ne mangez pas trop de sucreries et de biscuits.

6. Bougez suffisamment

Vos chevilles gonflent très rapidement lorsque vous restez assis ou debout toute la journée. Essayez donc de faire un peu d'exercice toutes les heures, c'est bon pour la circulation. Faites une promenade, montez et descendez les escaliers ou réalisez les exercices suivants.

Exercices pour les chevilles enflées:

Bougez votre cheville pendant 30 secondes, en réalisant des cercles.

Bougez votre pied de haut en bas pendant 30 secondes.

Tirez vos orteils vers vous à l'aide d'un élastique ou d'une petite serviette par exemple. Faites cela pendant 30 secondes. Maintenez la serviette/élastique tendu(e). Appuyez ensuite sur vos orteils. Réalisez cet exercice 10 fois.

Levez-vous et soulevez vos orteils de manière à vous appuyer sur vos talons. Répétez l'exercice 10 fois. Pendant ce temps, tenez-vous à une table ou à un comptoir si nécessaire.

Mettez-vous sur la pointe des pieds. Faites-le 10 fois.

Réalisez aussi ces exercices pendant un long voyage en avion ou en train, car même là, le risque de gonflement des pieds et des chevilles est plus élevé. En outre, la pratique d'un exercice intensif plusieurs fois par semaine est très bénéfique pour l'hydratation. Transpirer est un bon moyen pour le corps de se débarrasser du sel.

7. Couchez-vous à une bonne heure

Il peut sembler étrange qu'une bonne nuit de sommeil aide à lutter contre le gonflement des chevilles. Mais c'est pourtant un facteur tout aussi important pour votre hydratation que l'alimentation et l'exercice. Veillez donc à dormir suffisamment, environ 7 à 8 heures par nuit.

8. Soulevez vos jambes

Veillez à ce que vos jambes soient placées plus haut que votre coeur lorsque vous vous asseyez ou que vous vous couchez, par exemple en plaçant un oreiller sous vos jambes ou en surélevant légèrement le pied de votre lit. Le sang circule ainsi mieux de vos jambes vers votre coeur.

9. Prenez des douches alternées

Aspergez vos jambes et vos pieds alternativement avec de l'eau tiède (pas chaude) et de l'eau froide. Cela favorise la circulation sanguine.

10. Massez vos jambes

Un bon massage des jambes permet d'améliorer la circulation sanguine et de drainer l'excès de liquide.

11. Prenez un bain de pieds au sel d'Epsom

Le sel d'Epsom - également appelé bittersalt, sel anglais ou sulfate de magnésium - est un mélange de soufre, d'oxygène et de magnésium. Lors d'un bain de pieds, le magnésium contenu dans le sel d'Epsom est absorbé par la peau, où il contribue à l'hydratation, ce qui aide à réduire les gonflements. Il est recommandé de bien lubrifier vos pieds avec une crème de soin après un tel bain, car cela assèche la peau.

12. Mettez des bas de contention

Si vous souffrez régulièrement de gonflement des chevilles, pensez aux bas de contention, également connus sous le nom de bas élastiques thérapeutiques. Ils exercent une pression sur vos jambes et favorisent la circulation sanguine, de sorte que les vaisseaux sanguins ne se dilatent pas et ne libèrent pas de liquide.

13. Consultez votre médecin au sujet de vos médicaments

Si vous prenez des médicaments et que vous avez régulièrement les chevilles et les pieds enflés, il peut s'agir d'un effet secondaire du médicament. Certains médicaments ont pour effet secondaire d'augmenter la rétention d'eau, notamment ceux contre le diabète, les hypotenseurs, les médicaments contre l'épilepsie et la maladie de Parkinson et - en cas de prise régulière - l'ibuprofène. Dans ce cas, mieux vaut consulter votre médecin pour changer éventuellement de traitement. Il existe peut-être un médicament similaire ayant moins d'effets secondaires. Le médecin peut également décider de prescrire des comprimés diurétiques (pour favoriser la production d'urine).

Source: PlusOnline.nl

