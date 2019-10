Ca y est ! Les températures se sont à peine refroidies que le rhume pointe déjà le bout de son nez. Gorge irritée, nez qui coule et toux incessante... Aux grands maux, les grands remèdes ! Voici 10 solutions naturelles pour soigner la toux.

1- Le thym

Le thym a des propriétés à la fois antitussives, antiseptiques et antivirales. Cette plante est donc particulièrement efficace contre les irritations de la gorge, les rhumes, ou même la toux. Vous pouvez le consommer, soit sous forme de tisane médicinale, soit sous forme de sirop fait maison. Pour la tisane : faites infuser 1/2 ou 1 cuillère à café de thym dans une tasse d'eau chaude pendant une dizaine de minutes.

Pour le sirop : faites infuser 4 branches de thym dans une tasse d'eau bouillante durant 4 heures. Filtrez votre préparation et ajoutez-y la même quantité de sucre. Faites cuire votre préparation sur feu doux durant 1 heure. Prenez deux cuillères à soupe de sirop par jour.

2 - la guimauve

La guimauve est une plante émolliente et anti-inflammatoire qui soulage les irritations de la gorge. Sa racine contient en effet des mucilages, des substances végétales qui gonflent au contact de l'eau et prennent une consistance gélatineuse venant recouvrir les parois irritées de votre gorge. Elle se consomme essentiellement sous forme de tisane.

Pour la tisane : Plongez 1 bonne cuillère à café de racines de guimauve coupées dans de l'eau froide. Faites chauffer l'eau et couper le feu dès frémissement de la préparation. Couvrez et laissez infuser durant 10 minutes.

3 - Le cyprès vert

Sous forme d'huile essentielle, le cyprès toujours vert est connu pour ses vertus décongestionnantes, antitussives, et antispasmodiques. Cette plante est donc particulièrement efficace pour calmer les quintes de toux.

Utilisation : Les huiles essentielles peuvent s'utiliser par voie orale, mais ne peuvent jamais rentrer en contact direct avec la langue (pour éviter tout risque de brûlures dans la bouche ou la gorge). Le mieux est de verser une goutte d'huile dans une cuillère de miel, de confiture ou sur un morceau de sucre. Prenez-en 3 à 4 fois par jour pendant trois à cinq jours.

Attention ! L'huile essentielle de cyprès toujours vert est déconseillée en cas de cancer hormonodépendant (seins, ovaire...) ou d'antécédents !

4 - le myrte rouge

L'huile essentielle de myrte rouge est, elle aussi, antitussive et décongestionnante. Elle a également des propriétés mucolytiques et permet donc de fluidifier le mucus et d'enrayer la transformation de la toux sèche en toux grasse.

Utilisation : L'huile de myrte rouge peut être utilisée de diverses façons, selon les maux et symptômes. Il est donc conseillé de toujours demander l'avis d'un professionnel de la santé avant tout emploi.

5 - Le citron

Le citron possède des vertus antiseptiques et anti-inflammatoires très utiles pour lutter contre la toux d'origine infectieuse. On peut le prendre de diverses manières : soit sous la forme d'une boisson, soit sous la forme d'un sirop fait maison, soit sous la forme d'un bonbon.

Pour la boisson : Pressez le jus d'un citron dans de l'eau tiède et ajoutez-y du miel. Cette combinaison apaisera vos maux de gorge.

Pour le sirop : Vous pouvez soit mélanger du jus de citron, du miel et une pincée de piment de Cayenne ou alors mélanger du jus de citron, du miel et du vinaigre de cidre. Prenez jusqu'à 3 cuillères à soupe de sirop par jour.

6 - Le miel

Quand il s'agit d'un problème de gorge, vous remarquerez que le miel revient souvent dans les recettes de grand-mère. Et pour cause, cet antiseptique et antibactérien naturel est le remède idéal pour lutter contre la toux et les maladies orales, respiratoires et des oreilles. Tous les miels sont excellents contre la toux puisqu'ils viennent tapisser les parois de la gorge.

Utilisation : pensez à ajouter une cuillère à café de miel dans vos tisanes, sirops ou de simplement sucer un bonbon au miel.

7 - L'oignon

C'est bien connu, l'oignon est très bon pour la santé. Les substances contenues dans un oignon ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Ses principes actifs vont fluidifier les mucus et déclencher la toux pour une meilleure évacuation des sécrétions. Certains le prennent sous forme d'infusion, de sirop ou de cataplasme, quand d'autres le placent sous leur lit.

Pour l'infusion : Faites simplement bouillir votre oignon dans une casserole d'eau et buvez ensuite l'infusion.

Pour le sirop : Mélangez du miel avec un oignon émincé. Laissez infuser la préparation 12 heures au réfrigérateur. Récupérez ensuite le sirop et jetez l'oignon.

Pour le cataplasme : Hachez un oignon blanc et étalez les tranches en couche fine sur une compresse. Déposez la compresse directement sur le cou ou le thorax durant une trentaine de minutes.

8 - Le sucre candi

Grâce à ses vertus adoucissantes et émollientes, le sucre candi permet de lutter contre la toux. Vous pouvez le consommer sous forme d'infusion ou de sirop.

Pour l'infusion : Faites bouillir 30 cl d'eau, ajoutez-y un bouquet de thym, une poignée de sucre candi et du jus de citron.

Pour le sirop : Creusez un radis noir, une carotte ou un navet et remplissez-le de sucre candi. Le sirop obtenu se conserve une semaine au réfrigérateur.

9 - L'eucalyptus

Antiviral, antitussif et anti-inflammatoire, l'eucalyptus est l'une des plantes les plus efficaces pour lutter contre les infections respiratoires. Ses propriétés peuvent être exploitées de diverses manières : soit sous forme d'infusion, soit sous forme d'inhalation.

Pour l'infusion : Faites infuser 3g de feuilles d'eucalyptus séchées dans 150ml d'eau bouillante durant 10 minutes. Buvez deux tasses par jour.

Pour l'inhalation : Ajoutez 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans un bol d'eau chaude (mais pas bouillante) et respirez la vapeur. À faire plusieurs fois par jour.

10 - La cannelle

La cannelle serait très efficace contre certains virus, germes et bactéries. Cette épice va en effet booster le système immunitaire grâce à ses nombreuses vertus : antibactériennes, antivirales et antifongiques.

Utilisation : Faites bouillir des bâtons de cannelle dans de l'eau ou dans du jus de citron.