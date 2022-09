Avec les bons exercices, qui peuvent être intégrés dans votre routine quotidienne, vous pouvez améliorer sensiblement votre équilibre.

1. Tenez-vous sur une jambe et essayez de plier votre genou pendant quelques instants. Répétez l'opération avec l'autre jambe. Vous pouvez adopter cette position deux fois par jour, par exemple en vous brossant les dents.

2. Tenez-vous debout et bien droit, puis tournez la tête vers la droite, tandis que vos yeux continuent de regarder vers la gauche. Tournez ensuite la tête vers la gauche tout en gardant les yeux fixés vers la droite. Tout un défi pour votre cerveau et votre équilibre. Si vous ne pouvez pas le faire, effectuez d'abord l'exercice en position assise.

3. Tenez-vous debout sur un coussin ou une autre surface instable et faites quelques exercices comme lever un genou et le poser. En désactivant vos sens et les capteurs situés sur la plante des pieds, c'est bien plus difficile de maintenir son équilibre.

4. Montez ou descendez les escaliers tous les jours sans vous tenir à la rampe.

5. Enlevez vos chaussures et allez vous promener pieds nus sur un sol irrégulier, comme votre jardin, la plage ou encore un sentier.

6. Tenez-vous droit et placez vos pieds nus l'un derrière l'autre. Si cela est difficile, laissez un espace de 5 à 10 cm entre chaque pied. Répartissez votre poids sur les deux jambes, puis tournez lentement la tête vers la gauche, puis à nouveau vers la droite. Répétez 5 fois.

7. Marchez sur une ligne imaginaire, en plaçant un pied juste devant l'autre, le talon contre la pointe de l'autre pied. Faites environ 20 pas.

8. Marchez à reculons sur une ligne imaginaire en plaçant vos pieds l'un derrière l'autre.

9. Mettez-vous sur la pointe des pieds et trouvez votre équilibre. Faites quelques pas et abaissez à nouveau vos talons. Répétez 5 fois, par exemple lorsque vous vous changez.

10. Levez vos orteils vers le haut, puis pliez-les vers le bas. Maintenez la position à chaque fois, puis relâchez vos orteils. Répétez 5 fois.

1. Tenez-vous sur une jambe et essayez de plier votre genou pendant quelques instants. Répétez l'opération avec l'autre jambe. Vous pouvez adopter cette position deux fois par jour, par exemple en vous brossant les dents. 2. Tenez-vous debout et bien droit, puis tournez la tête vers la droite, tandis que vos yeux continuent de regarder vers la gauche. Tournez ensuite la tête vers la gauche tout en gardant les yeux fixés vers la droite. Tout un défi pour votre cerveau et votre équilibre. Si vous ne pouvez pas le faire, effectuez d'abord l'exercice en position assise. 3. Tenez-vous debout sur un coussin ou une autre surface instable et faites quelques exercices comme lever un genou et le poser. En désactivant vos sens et les capteurs situés sur la plante des pieds, c'est bien plus difficile de maintenir son équilibre. 4. Montez ou descendez les escaliers tous les jours sans vous tenir à la rampe. 5. Enlevez vos chaussures et allez vous promener pieds nus sur un sol irrégulier, comme votre jardin, la plage ou encore un sentier. 6. Tenez-vous droit et placez vos pieds nus l'un derrière l'autre. Si cela est difficile, laissez un espace de 5 à 10 cm entre chaque pied. Répartissez votre poids sur les deux jambes, puis tournez lentement la tête vers la gauche, puis à nouveau vers la droite. Répétez 5 fois. 7. Marchez sur une ligne imaginaire, en plaçant un pied juste devant l'autre, le talon contre la pointe de l'autre pied. Faites environ 20 pas. 8. Marchez à reculons sur une ligne imaginaire en plaçant vos pieds l'un derrière l'autre. 9. Mettez-vous sur la pointe des pieds et trouvez votre équilibre. Faites quelques pas et abaissez à nouveau vos talons. Répétez 5 fois, par exemple lorsque vous vous changez.10. Levez vos orteils vers le haut, puis pliez-les vers le bas. Maintenez la position à chaque fois, puis relâchez vos orteils. Répétez 5 fois.