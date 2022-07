Depuis des mois, vous avez l'impression de vivre dans un train à grande vitesse. Vous vous sentez malheureuse. Vous avez des maux de tête et êtes irritable. Il est grand temps de ralentir... Apprenez à mieux gérer votre stress grâce à ces conseils.

Au cours de votre vie, de nombreux événements peuvent être une source de stress. La mort d'un être cher. Un divorce ou un licenciement. Mais la cause la plus fréquente de stress est la charge de travail élevée. Avez-vous l'impression d'être stressée? Prenez vos symptômes au sérieux et agissez.

1. Planifiez votre temps libre

Ne cherchez pas une heure de libre dans votre agenda, mais prévoyez une ou plusieurs pauses à l'avance. Accordez-vous des moments rien que pour vous, pour vous faire plaisir, vous détendre et non pas pour remplir vos formulaires d'impôts. Profitez-en pour organiser des rencontres avec vos amis, vos proches...

2. Arrêtez avec le "il faudrait que je..."

Il semblerait que beaucoup de choses reposent sur vos épaules. Vous avez souvent l'impression que rien ne sera fait correctement si ce n'est pas vous qui mettez la main à la pâte. N'oubliez pas que vous n'êtes pas indispensable. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Adaptez vos objectifs pour qu'ils soient réalisables.

3. Mangez sainement et faites de l'exercice

Le stress vous fatigue, il est donc logique que vous préfériez vous pelotonner dans le canapé pour déguster une bonne pizza. Sur le moment, cela semble être une bonne idée, mais à long terme, cette mauvaise hygiène de vie risquerait de nourrir votre stress. Veillez à rester en bonne santé et à manger sainement. Votre corps et votre esprit pourront ainsi mieux faire face au stress. Ne dit-on pas: un esprit sain dans un corps sain? Faire de l'exercice vous donnera plus d'énergie et réduira également le stress.

4. Pas de café, de cigarettes, d'alcool ou de somnifères

Ce sont des remèdes populaires quand on se sent stressé. Mais malheureusement, cela ne fonctionne pas. Au contraire... Des substances telles que la nicotine et la caféine contenues dans le tabac et le café vous rendront encore plus stressée. Et si l'alcool et les somnifères vous aideront à vous endormir, votre sommeil sera moins réparateur. Or, vous en avez bien besoin pour tenir toute la journée.

5. Déléguez quelques tâches

Êtes-vous vraiment trop occupée? Jetez un regard objectif à votre agenda. Vous ne pourriez pas supprimer certaines activités? Ne portez pas seule toute la responsabilité. Personne ne vous en voudra si vous déléguez certaines tâches, même au travail. N'oubliez pas que votre patron bénéficie davantage d'un employé qui fait une quantité normale de travail que d'un employé qui reste à la maison avec un burn-out.

6. Parlez de vos problèmes aux autres

Ne restez pas seule avec vos problèmes. Au travail, vous pouvez signaler à votre patron ou à vos collègues que vous avez trop de travail. Ou que les choses sont trop chaotiques. Il y a de fortes chances qu'ils n'aient même pas remarqué que vos tâches vous accablent.

7. Osez dire "non"

Fixez des limites à ce que vous voulez et ne voulez pas faire. C'est très frustrant quand d'autres personnes contrôlent votre vie. Ne dites pas immédiatement "oui" si quelqu'un veut quelque chose de vous, alors que vous-même n'en avez pas envie. Demandez au moins du temps pour y réfléchir: vous verrez, il sera ainsi plus simple de refuser après.

8. Pensez à vos réussites

Vous êtes peut-être confrontée à une situation difficile en ce moment, mais vous pouvez la gérer. Vous avez déjà été dans des situations plus délicates auparavant. Soyez fière de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous avez tellement de bonnes qualités.

9. Détendez-vous

Veillez à vous octroyer des moments de détente réguliers. Peu importe l'activité choisie: faites des exercices de respiration, allez vous promener, écoutez de la musique, lisez un livre ou prenez un bon bain chaud.

10. Apprenez à reconnaître votre stress

Le stress se présente de manière différente pour chacun. Tout le monde n'a pas mal à la tête, certains perdent du poids, d'autres s'empiffrent. Prêtez attention aux signaux que votre corps vous envoie. Tirez les leçons des situations stressantes précédentes, afin de pouvoir agir rapidement si cela vous arrive à nouveau.

Source: Plusonline.nl

