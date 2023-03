Environ 10% de la population mondiale souffre d'une forme de lésion rénale. Et 90% de ces personnes l'ignorent. Cela signifie qu'un million de Belges souffrent de lésions rénales sans le savoir. Un diagnostic n'est pourtant pas difficile à poser: une simple analyse d'urine suffit à détecter ces lésions.

Les reins ont une fonction aussi importante que celle du coeur ou des poumons, mais leur importance est souvent négligée. Les reins sont la station d'épuration de notre corps. Ils filtrent les déchets du sang, les éliminent via l'urine et veillent à la composition précise des fluides corporels. Ce sont donc eux qui veillent à ce que tous les organes puissent fonctionner dans des conditions optimales. Des reins qui ne fonctionnent plus correctement peuvent entraîner des problèmes dans d'autres organes tels que le coeur et les vaisseaux sanguins. Les personnes atteintes de maladie rénale chronique courent donc un risque beaucoup plus élevé de maladie cardiovasculaire et même de décès prématuré.

Les recherches montrent qu'1 Belge sur 10 présente des signes de lésions rénales. Celles-ci ne se remarquent pas immédiatement. C'est un processus lent, et ce n'est que lorsque la fonction rénale est déjà perdue à plus de 75% que les symptômes apparaissent. Aux premiers stades, moins de 5% des personnes souffrant de problèmes rénaux sont conscientes qu'elles sont atteintes de la maladie. En conséquence, de nombreuses opportunités de traitement et de prévention efficaces sont perdues.

Les causes

Les deux causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale chronique sont le diabète de type 2et l'hypertension artérielle chronique, qui représentent ensemble près de 60 % des cas.

L'âge joue également un rôle. C'est pourquoi il est important de vérifier l'état de ses reins au moins une fois par an. Cela peut être fait au moyen d'une simple analyse d'urine chez le médecin généraliste.

Si vous avez plus de 50 ans, que vous êtes en surpoids ou que des membres de votre famille ont des problèmes rénaux, il est également préférable de faire examiner vos reins chaque année. En effet, l'accumulation des facteurs de risque, qui se renforcent mutuellement, peut augmenter le risque d'insuffisance rénale.

Si la maladie est diagnostiquée à temps, un traitement approprié peut être mis en place, qui doit également tenir compte du mode de vie. Il est conseillé aux patients de ne pas fumer, de suivre un régime pauvre en sel et de faire de l'exercice quotidiennement.

Des médicaments peuvent également ralentir la progression de la maladie. Un traitement adapté permet d'influencer favorablement l'évolution des lésions rénales et d'éviter ainsi la dialyse ou la transplantation rénale.

Source: Helan

