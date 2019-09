Chaque année au début du mois de septembre, des milliers d'avertissements extrait de rôle en matière de précompte immobilier sont envoyés un peu partout en Belgique. Nouveauté cette année à Bruxelles : vous pouvez tout régler en ligne.

Le précompte immobilier est un impôt sur les biens immobiliers (maisons, appartements, terrains) que vous devez payer chaque année. On calcule le précompte immobilier sur base du revenu cadastral. Cela équivaut en général à un pourcentage, qui varie en fonction de la situation du bien immobilier. Il s'agit d'un impôt foncier qui va principalement aux Régions, aux Provinces et aux Communes, même si c'est l'État qui le perçoit. Pour ces raisons, le précompte peut varier sensiblement d'une commune à une autre.

Généralement, le courrier de l'administration (appelé "avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier") arrive au début du mois de septembre. Il concerne le précompte pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Attention ! C'est au propriétaire du bien de régler ce précompte, pas question donc de le répercuter à un locataire.

Depuis cette année, les Bruxellois auront la possibilité de régler leur précompte immobilier en ligne. Bruxelles Fiscalité vient de lancer MyTax, une plateforme digitale qui permet aux contribuables bruxellois d'effectuer leurs opérations fiscales à tout moment. Pour l'instant, seule la gestion du précompte immobilier peut être réalisée sur cette plateforme. A terme, d'autres taxes pourront aussi y être réglées. Vous pouvez y réaliser de nombreuses opérations : payer, introduire une demande de réduction, téléchargez vos duplicata,...

Pour vous rendre sur MyTax, vous pouvez passer par un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Une application MyTax est disponible sur l'App Store et Google Play. Pour se connecter à la plateforme, il suffit d'une carte d'identité belge, d'un lecteur de carte et d'une connexion internet. Si votre banque est compatible, vous pouvez aussi vous connecter avec votre carte bancaire et itsme®, une application gratuite qui permet de s'identifier en ligne grâce à un smartphone.

Pour info, certaines communes bruxelloises proposent des primes "bonus précompte immobilier". Renseignez-vous si vous pouvez en bénéficier et quelles sont les démarches à effectuer, dans la majorité des cas, ces primes ne sont pas automatiques mais vous devez les demander.

Source: Fednot