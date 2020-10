Connectez-vous à votre compte PayPal au moins une fois par an ou vous devrez payer 12€. A défaut, clôturez votre compte.

"J'ai utilisé un compte PayPal jadis (plateforme de paiement en ligne) pour mes achats de bandes dessinées d'occasion sur internet, raconte Raphaël. Mais cela fait deux ou trois ans que je n'utilise plus ce compte. On me dit que s'il reste dormant, PayPal va me réclamer 12€ par an, est-ce vrai ?" La réponse est oui, probablement.

Depuis peu, et de manière très discrète, PayPal a indiqué sur son site que "nous introduisons des frais d'inactivité pour les comptes qui restent inactifs pendant au moins 12 mois consécutifs (...) Inactif signifie que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte PayPal ou que vous n'avez pas utilisé votre compte pour envoyer, recevoir ou virer de l'argent." La mesure prend cours le 4 janvier 2021, la société de paiement en ligne facturera 12 € le fait de ne pas utiliser son compte durant au moins 12 mois consécutifs. Et qu'en est-il des comptes dont le solde est à zéro ? "Les frais ne seront appliqués qu'aux comptes sur lesquels il y a de l'argent", d'après une déclaration officielle de PayPal.

S'il vous reste des sous et que votre compte est peu "actif", que faire ? La solution la plus simple est de se connecter au moins une fois par an à votre compte pour être exempté des frais. L'autre solution, c'est de clôturer votre compte, c'est ce qu'explique "Test Achats" sur son site. L'association de défense des consommateurs indique de le faire "avant le 4 janvier prochain. C'est d'ailleurs ce que Paypal suggère si vous n'acceptez pas les changements des conditions d'utilisation." Et comment procéder ? C'est relativement facile, mais encore faut-il parvenir à avoir accès au compte, avance l'association. "Comme vous êtes plutôt inactif, il y a de grandes chances que vous ayez oublié ou changé d'adresse e-mail ou de numéro de GSM, ou encore que vous ne connaissez plus votre mot de passe. Pour récupérer la bonne adresse e-mail, il est possible d'en introduire plusieurs à la fois et Paypal verra si l'une d'elles fonctionne. Le mot de passe, lui peut être récupéré via des questions personnelles ou un appel enregistré de Paypal." Cliquez ensuite sur les "paramètres" de votre compte et "fermer votre compte" (en bas à droite si vous utilisez un ordinateur). Attention, détail d'importance avant de clôturer le compte, n'oubliez pas de transférer le solde disponible sur votre compte bancaire.

