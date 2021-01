La start-up anversoise Nobi a développé une lampe, dotée d'une intelligence artificielle, qui aide les personnes âgées en cas de chute. Le produit sera lancé sur le marché d'ici la fin de l'année.

Concrètement, lorsqu'une personne tombe, la lampe le détecte et appelle les proches ainsi que les secours en cas d'urgence. Elle peut aussi leur ouvrir la porte.

L'appareil est équipé d'autres options: il peut surveiller la qualité de l'air, détecter les incendies, les cambriolages ou même partager des photos et passer des appels téléphoniques.

En proposant cette solution technologique, Nobi souhaite permettre à un maximum de personnes âgées de continuer à vivre là où elles le souhaitent. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur trois âgée de plus de 65 ans est victime d'une chute au moins une fois par an et 66% d'entre elles s'en trouvent gravement blessées.

L'entreprise anversoise présentera sa lampe intelligente au Salon mondial de l'innovation CES, qui se tiendra virtuellement du 11 au 13 janvier.

