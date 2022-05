Pas toujours facile de se déplacer en ville quand on est une personne déficiente visuelle. Traverser une rue s'apparente dans certains cas à un véritable parcours du combattant, malgré des infrastructures mieux pensées. Pour aider ces personnes et leur offrir une mobilité plus sécurisée, de jeunes entrepreneurs belges ont créé une application, OKO.

Pour faciliter la vie des personnes malvoyantes, de nombreux feux rouges sont aujourd'hui équipées d'un système sonore indiquant si le feu est rouge ou vert. Mais ce n'est pas le cas partout... De plus, ceux-ci sont souvent éteints entre 22h et 6h du matin pour cause de pollution sonore. Dès lors, comment se déplacer en toute sécurité?

Pour répondre à cette problématique, une jeune start-up anversoise a lancé en décembre 2021 l'application OKO, capable de reconnaître la couleur des feux de signalisation et de transmettre ces informations à l'utilisateur grâce à des signaux audio et retours haptiques (en clair, les sons et vibrations du téléphone). Leur objectif? Rendre la mobilité urbaine des personnes déficientes visuelles plus sécurisée par le biais de la technologie mobile.

Comment ça marche?

Lorsqu'une personne déficiente visuelle se déplace en ville et souhaite traverser la rue à un passage pour piétons muni de feux de signalisation, il lui suffit d'utiliser la caméra de son smartphone et la pointer vers le feu de signalisation. L'application se chargera ensuite d'indiquer la couleur du feu. Petit bonus non négligeable: il n'y a pas besoin de connexion internet!

© OKO (capture d'écran)

L'avis de la Ligue braille

La Ligue Braille a elle aussi pu tester l'application. Leur constat? Elle "fait le job": dans tous les cas, la couleur du feu est correctement reconnue.

Parmi les points positifs: l'écran du téléphone fournit l'information visuelle, le retour audio et haptique est bien fonctionnel. La réactivité au changement rouge/vert est rapide, ce qui est fortement rassurant.

Parmi les points d'amélioration: "soulignons qu'il est nécessaire de tenir son téléphone bien devant soi et en évidence, ce qui peut gêner l'utilisateur, tout comme le fait que l'application détecte les feux d'un peu trop loin, ce qui peut être perturbant dans le cas d'un carrefour disposant de nombreux feux rapprochés les uns des autres."

Enfin, l'application n'est pour l'instant disponible que sur l'AppStore (Apple).

© Ligue braille

Vers un véritable guide en ville

L'entreprise compte améliorer son application en y ajoutant quelques fonctionnalités. In fine, l'idée est véritablement d'en faire un outil de guidage pour aller d'un point A à un point B, et donc de permettre la reconnaissance des rues, des passages pour piétons, des obstacles ou encore des numéros de bus.

Pour plus d'informations : https://ayes.ai/oko

Source: Ligue braille

