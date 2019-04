Un site internet pour prévenir et détecter le burn-out

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) a lancé lundi une nouvelle campagne de prévention pour aider à détecter le burn-out et à en guérir. Le site internet stressburnout.belgique.be dispense des conseils et collecte des témoignages à l'attention des travailleurs comme des employeurs.