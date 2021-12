Sous l'effet conjugué de la crise sanitaire et d'une excellente connectivité, les Belges se sont très largement tournés vers l'e-commerce en 2020, nettement plus que la moyenne de l'Union européenne. L'augmentation du travail à domicile a également connu une forte accélération, près d'un tiers des Belges l'ayant pratiqué.

Avec un taux d'accès à internet de plus de 90%, tant pour les ménages que pour les entreprises, et une couverture par le haut débit fixe de la quasi intégralité de la population (99,7%), la Belgique s'affirme comme une terre de numérisation sur le plan des infrastructures. Des efforts doivent toutefois être poursuivis en matière de pénétration de l'internet mobile et de taux de couverture des réseaux fibrés, ainsi qu'en matière de formation et de féminisation dans les métiers du numérique.

C'est ce que révèle la 10e édition du Baromètre de la société de l'information, présentée par le SPF Economie et le secrétaire d'État à la Digitalisation, Mathieu Michel.

Forte augmentation des achats en ligne

Cette excellente connectivité, conjuguée à la crise sanitaire et aux mesures de confinement ont conduit 73% des Belges a effectuer des achats en ligne en 2020, ce qui situe la Belgique nettement au-dessus de la moyenne européenne (65%). Cela représentait une hausse de 7 points de pourcentage par rapport à 2019. Une marge de progression reste cependant encore possible si l'on compare les résultats de notre pays à ceux des quatre pays frontaliers.

Au cours des trois derniers mois de 2020, 42% des consommateurs établis en Belgique ont fait des achats en ligne auprès de vendeurs d'autres pays de l'UE, soit 25 points de pourcentage au-dessus de l'UE27.

Pour les entreprises établies en Belgique, l'e-commerce (site web + EDI) représentait 31,4% du chiffre d'affaires en 2020. Si cela représente une baisse de 1,2 points de pourcentage par rapport à 2019, il n'en reste pas moins que la performance de la Belgique reste largement supérieure à celle des entreprises européennes de l'UE27 (19,8%) et des entreprises établies dans les pays limitrophes où elle se situe entre 15% (Luxembourg) et 23,1% (France).

Accélération du travail à domicile

La pratique du télétravail a elle aussi connu une nette augmentation en 2020, avec près de 30% des salariés qui ont travaillé occasionnellement ou habituellement depuis leur domicile. Par ailleurs, on constate une évolution croissante du phénomène entre 2018 et 2020. À la suite de la crise du coronavirus, on observe une hausse de plus de 10 points de pourcentage par rapport à 2019.

Si les femmes travaillent plus souvent depuis leur domicile que les hommes, elles restent toutefois sous-représentées dans l'univers numérique.

Source: SPF Economie

