Envoyer des emails, en recevoir et les stocker sont autant d'actes qui polluent la planète sans que l'on ne s'en rende nécessairement compte. Suivez nos conseils pour limiter votre pollution numérique.

Nos activités en ligne ont un impact non négligeable sur l'environnement. Le simple fait d'envoyer un email est une source de pollution. Eh oui, même les emails ont une empreinte carbone! Selon l'organisation Carbon Literacy Project, un email standard génère environ 4g de CO2 ; avec une pièce jointe volumineuse, il produit jusqu'à 50g de CO2.

Ces quantités, multipliées par le nombre d'habitants sur la planète, peuvent faire des dégâts. En 2021, on estime à 319,6 milliards le nombre d'e-mails envoyés et reçus quotidiennement dans le monde. Et malgré la popularité croissante des applications, réseaux sociaux et messageries instantanées, le courrier électronique reste au coeur de la communication numérique.

Autre problème: le stockage de ces nombreux messages dans une boîte mails. Tous ces emails s'accumulent au fur et à mesure du temps et viennent remplir des espaces de stockage, aussi appelés data center. Or, ces centres de données sont gourmands en énergie. Aujourd'hui en Belgique, ils représentent 10% de la consommation en électricité.

Comment réduire l'empreinte carbone de sa boîte mails?

1. Limiter sa production d'emails

Il n'y a pas de miracle, pour moins polluer, il faut réduire sa consommation. Et ça vaut aussi pour les emails. Chez vous ou au travail, préférez l'usage du téléphone ou des messageries instantanées telles que Messenger.

2. Trier ses emails

Vous êtes plutôt du genre à laisser les emails s'entasser sans les ouvrir? Mauvais réflexe! Prenez l'habitude de supprimer immédiatement les messages inutiles et ceux dont vous n'avez plus besoin. On estime qu'en supprimant seulement 20 emails par jour, vous économisez l'énergie d'une ampoule de 60 watts pendant 24 heures. N'oubliez pas de vider votre corbeille régulièrement et d'aller jeter un coup d'oeil dans vos spams: ces courriers électroniques, en plus d'être parfois malveillants, prennent inutilement de la place.

3. Réduire la taille des pièces jointes

Une pièce jointe trop volumineuse alourdit l'empreinte carbone d'un email. Pas de panique: vous pouvez réduire la taille de vos pièces jointes, par exemple en compressant le fichier. Comment? Plusieurs possibilités:

Avec les anciens Windows: Sélectionnez le ou les fichier(s), faites un clic droit et sélectionnez "Envoyer à", puis "Dossier compressé" dans le menu contextuel.

Avec Windows 11: Sélectionnez le ou les fichier(s), faites clic droit et sélectionnez "Compresser dans le fichier ZIP".

Avec Mac: Cliquez sur le fichier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée (ou touchez-le avec deux doigts), puis choisissez "Compresser" dans le menu contextuel.

4. Se désabonner des newsletters inutiles

Lorsque vous vous abonnez à un site ou que vous créez une carte membre dans un magasin, il arrive que ces derniers vous inscrivent automatiquement à leur newsletter. Pour éviter la réception d'emails, il est conseillé de se désabonner des newsletters non sollicitées. Ces dernières contiennent normalement un lien "unsuscribe" qui permet de se désinscrire de la liste d'envoi.

5. Mieux archiver ses emails

Certains emails sont importants et vous ne pouvez pas vous en débarrasser? Pensez à les archiver sur votre ordinateur. Cela limitera le stockage des données sur les réseaux.

