Vous faites vos opérations bancaires digitales via votre ordinateur? Alors, vous savez qu'il vous faut un code PIN et un code de réponse pour garantir la sécurité de vos opérations bancaires. Mais quelle est la différence et pourquoi ne devez-vous jamais partager ces codes avec qui que ce soit?

Le code PIN, c'est quoi?

PIN signifie Personal Identification Number (numéro d'identification personnel). Votre code PIN est un code unique et personnel à 4 chiffres qui accompagne votre carte bancaire. Vous saisissez ce code, toujours le même, chaque fois que vous effectuez une transaction avec votre carte bancaire.

Qu'est-ce qu'un code de réponse?

Si vous utilisez un lecteur de carte pour accéder à votre environnement bancaire numérique, ou si vous effectuez des transactions pour lesquelles vous utilisez un lecteur de carte, vous devez saisir un code de réponse, toujours différent.

Votre banque vous demande ainsi d'introduire certains codes ("challenge") et votre code pin sur votre lecteur de carte. Le code de réponse apparaît alors sur l'écran de votre lecteur de carte. Ce code n'est valable que pour un temps limité et est lié à des chiffres que vous avez saisis (par exemple, le montant).

Attention à la fraude

Les cybercriminels peuvent essayer de vous dérober vos codes de réponse afin d'accéder à votre environnement bancaire en ligne et d'effectuer ainsi des transactions en votre nom.

Les fraudeurs vous induisent parfois en erreur et tentent de gagner votre confiance en insistant sur le fait que vous ne devez pas communiquer votre code PIN à des tiers, car "c'est dangereux". Mais ensuite, ils vous demandent de partager votre code de réponse. Or, c'est tout aussi dangereux !

Méfiez-vous donc des personnes qui se réclament de votre banque ou d'une organisation de confiance par téléphone, SMS, e-mail ou médias sociaux et qui vous demandent votre code PIN ou vos codes de réponse. Ne les donnez jamais! Personne ne devrait d'ailleurs jamais vous les demander.

Conseils pour éviter la fraude

C'est simple : ne donnez jamais votre code PIN ou vos codes de réponse pour les opérations bancaires par internet, e-mail, SMS, via les médias sociaux ou par téléphone. Vos codes de réponse sont aussi secrets que le code PIN de votre carte bancaire.

Vos codes de réponse sont aussi secrets que le code PIN de votre carte bancaire. N'utilisez jamais un lien vers le site de paiement ou l'application mobile de votre banque.

Tapez toujours vous-même l'adresse du site web de votre banque dans votre navigateur. Vous pouvez également enregistrer cette adresse dans la liste des favoris de votre navigateur. Vous pouvez aussi ouvrir vous-même l'application mobile de votre banque.

Vous pouvez également enregistrer cette adresse dans la liste des favoris de votre navigateur. Vous pouvez aussi ouvrir vous-même l'application mobile de votre banque. En cas de doute, il est préférable d'interrompre l'opération en cours. Autrement dit, si vous avez reçu un message ou un appel téléphonique bizarre et que vous ne savez pas ce que vous avez fait, soyez prudent/e et arrêtez tout.

Vous vous êtes malgré tout fait piéger ? Suivez le plus rapidement possible la procédure que voici : Contactez votre banque.

Avertissez Card Stop pour faire bloquer la ou les carte(s) de paiement.

Changez de code.

Déposez plainte auprès de la police.

