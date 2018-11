Tabacstop lance une application gratuite pour aider à arrêter de fumer

"Certains fumeurs préfèrent arrêter par eux-mêmes, sans aide. L'app est alors une façon très simple de gérer seul son sevrage et d'obtenir aussi, où et quand on le souhaite, du soutien et des infos sérieuses. Il suffit d'avoir son smartphone à portée de main", commente Régine Colot, tabacologue chez Tabacstop.

L'application est financée par les autorités. Une fois la date d'arrêt fixée par l'utilisateur, des statistiques lui permettent de savoir où il en est (nombre de cigarettes non fumées, économies, temps de vie gagné). Et pour entretenir la motivation, les fumeurs qui ont arrêté gagnent des badges à différentes étapes (1 jour, 1 semaine, 1 mois sans cigarette, etc.).

L'app propose par ailleurs une messagerie instantanée anonyme via laquelle les utilisateurs peuvent échanger des questions, des conseils, etc. Et pour toute question qui requière un avis professionnel, il est aussi possible d'envoyer un message aux tabacologues de Tabacstop qui s'engagent à y répondre dans les 48h.

L'application est disponible sur www.tabacstop.be/app-tabacstop ou sur Google Play Store ou Apple Store.