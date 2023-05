Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) et la Cyber Security Coalition lancent aujourd'hui Surfer sans soucis, une série de formations sur la sécurité en ligne simples et accessibles à tous.

Le vol de codes bancaires, de mots de passe ou d'informations confidentielles est un fléau qui touche tout le monde. Au fil des années, c'est même devenu un véritable problème de société. Si de plus en plus de belges savent qu'il faut être prudent lorsque l'on reçoit un message avec un lien cliquable (6 millions de messages frauduleux ont été rapportés à suspect@safeonweb.be en 2022), certaines personnes restent vulnérables aux stratagèmes des fraudeurs. Si le phishing touche tous les citoyens dans leur vie privée, il est aussi un des risques principaux pour les entreprises belges.

C'est pourquoi les autorités ont décidé d'agir, en donnant à tous les Belges les outils pour mieux se protéger contre les fraudeurs et les cybercriminels. Pour ce faire, une série de formations ont été créées. Le premier volet "Regarde où tu vas !" explique comment identifier les messages frauduleux qui arrivent dans nos boîtes emails et sur nos téléphones portables. La série sera aussi promue par le secteur financier belge afin de toucher le plus de personnes possible. Car si tout le monde apprend à détecter les messages frauduleux, la Belgique pourra vraiment annoncer la fin du phishing.

Les prochains volets traiteront des escroqueries en ligne, de la protection des comptes en ligne, de nos données en ligne, etc. Elle est accessible dès aujourd'hui sur www.safeonweb.be.

Le vol de codes bancaires, de mots de passe ou d'informations confidentielles est un fléau qui touche tout le monde. Au fil des années, c'est même devenu un véritable problème de société. Si de plus en plus de belges savent qu'il faut être prudent lorsque l'on reçoit un message avec un lien cliquable (6 millions de messages frauduleux ont été rapportés à suspect@safeonweb.be en 2022), certaines personnes restent vulnérables aux stratagèmes des fraudeurs. Si le phishing touche tous les citoyens dans leur vie privée, il est aussi un des risques principaux pour les entreprises belges.C'est pourquoi les autorités ont décidé d'agir, en donnant à tous les Belges les outils pour mieux se protéger contre les fraudeurs et les cybercriminels. Pour ce faire, une série de formations ont été créées. Le premier volet "Regarde où tu vas !" explique comment identifier les messages frauduleux qui arrivent dans nos boîtes emails et sur nos téléphones portables. La série sera aussi promue par le secteur financier belge afin de toucher le plus de personnes possible. Car si tout le monde apprend à détecter les messages frauduleux, la Belgique pourra vraiment annoncer la fin du phishing.Les prochains volets traiteront des escroqueries en ligne, de la protection des comptes en ligne, de nos données en ligne, etc. Elle est accessible dès aujourd'hui sur www.safeonweb.be.