Les écrans émettent une lumière à haute intensité - appelée lumière bleue - qui n'est pas sans danger pour l'oeil. Elle accélère en effet le vieillissement de la rétine et est l'un des facteurs de risque de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Heureusement, votre smartphone offre plusieurs fonctions qui limitent les risques.

Simplement baisser la luminosité

Évitez de mettre la luminosité au maximum, même en plein jour ou quand vous êtes plongé dans le noir. Tout est une question de dosage. En soirée, vous pourrez même la baisser complètement. Mais comment régler ce paramètre?

Sur Android

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone.

Puis cliquez sur "affichage", ou "écran" (cela dépend du modèle de votre smartphone).

Sélectionnez "Luminosité" puis adaptez la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant.

Vous pouvez également cocher l'option "Ajuster automatiquement la luminosité", votre smartphone s'adaptera alors lui-même à l'éclairage ambiant.

Certains appareils proposent d'autres options, notamment le "mode lumière du soleil", qui vous permet d'ajuster la luminosité à une forte lumière ambiante afin d'éviter que l'écran ne devienne trop sombre.

Petite astuce: il existe un raccourci sur tous les smartphones pour réguler plus facilement la luminosité. Cette fonction se trouve généralement dans votre menu général, à côté de tous les autres raccourcis (Wi-fi, données mobiles, bluetooth...). La fonction se présente sur la forme d'une jauge que vous remplirez plus ou moins selon vos besoins.

Sur Apple

Rendez-vous dans les réglages de votre smartphone.

Cliquez sur "Luminosité et affichage", ou une autre fonction similaire (cela dépend du modèle du smartphone).

Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour ajuster la luminosité.

Vous pouvez également cocher l'option "luminosité automatique": rendez-vous dans les réglages de votre smartphone, cliquez sur "Accessibilité", puis sur "Affichage et taille du texte". En défilant dans le menu, vous trouverez la fonctionnalité recherchée.

Petite astuce: tout comme sur Android, il existe un raccourci pour réguler plus facilement la luminosité de votre smartphone. On retrouve cette fonctionnalité dans votre menu général, sous forme de jauge.

Activer le mode "Sombre"

Le mode sombre permet d'inverser les couleurs sur votre smartphone. Ainsi, au lieu d'avoir un fond blanc qui fatigue les yeux, vous aurez un fond noir. Cela permet de supprimer (en tout ou en partie) la lumière bleue présente dans le fond blanc.

Sur Android

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone.

Cliquez sur "Affichage" ou "écran".

Sélectionnez le mode "sombre".

Petite astuce: là encore, vous trouverez généralement un raccourci "Mode Sombre" dans votre menu général. Il suffit de l'activer en cliquant dessus.

Sur Apple

Rendez-vous dans les réglages de votre smartphone.

Cliquez sur "Luminosité et affichage".

Activez le mode "sombre".

Passer en mode "Lecture"

Ce mode permet une lecture confortable de nuit sur un smartphone. Il limite également les effets néfastes de la lumière bleue en ajustant les couleurs de votre écran et permettant ainsi à vos yeux de se détendre. Les couleurs seront généralement plus chaudes (jaunes).

Sur Android

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone.

Cliquez sur "Affichage" ou "écran".

Sélectionnez le mode "lecture".

Petite astuce: certains appareils vous proposeront un raccourci dans le menu principal.

Sur Apple

Rendez-vous dans les réglages de votre smartphone.

Cliquez sur "Luminosité et affichage".

Activez le mode "Night Shift". Par défaut, Night Shift est actif de la tombée de la nuit au lever du soleil.

Petite astuce: pour activer plus rapidement la fonction, rendez-vous dans votre menu principal et touchez fermement l'icône de contrôle de Luminosité, puis appuyez sur l'icône Soleil/Lune pour activer ou désactiver Night Shift.

