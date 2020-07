Vous vous promenez au bord de la piscine, ou sur la plage, quand tout à coup, votre téléphone portable vous échappe des mains et tombe à l'eau. Pas de panique, vous pouvez peut-être encore le sauver.

Opération sauvetage immédiat : N'attendez pas et sortez immédiatement votre téléphone de l'eau. Vous limiterez ainsi les dégâts. Plus longtemps votre smartphone restera dans l'eau, plus grand est le risque de voir l'eau s'y infiltrer.

Éteignez-le : s'il n'est pas déjà éteint, éteignez-le.

Retirez tous les éléments amovibles : Principalement la batterie (pour éviter de tout griller), la carte SIM, et la carte SD.

Essuyez une première fois : Munissez-vous d'un linge propre et sec (ou d'un papier essuie-tout), de cotons-tiges et épongez au maximum votre appareil. Sans frotter ! Tapotez tout doucement les zones humides pour absorber l'eau, mais surtout, évitez d'étaler de l'eau partout.

Faites sécher : Pour cela, deux méthodes possibles. Soit vous pouvez mettre votre smartphone dans un sac hermétique rempli de riz cru (les grains de riz ont un pouvoir absorbant plutôt efficace), soit vous pouvez remplacer le riz par du gel de silice (silica gel). Vous en trouvez régulièrement dans vos boîtes à chaussures ou dans les emballages de produits high-tech. Patientez au moins 48h (de préférence 72h), le temps que le pouvoir absorbant fasse son effet.

Faites un test : Au bout de 2-3 jours, vérifiez si votre smartphone est bien sec. Si oui, remettez la batterie en place et allumez-le. S'il ne s'allume pas, ne paniquez pas. La batterie est peut-être tout simplement déchargée. Essayez de brancher votre smartphone pour le charger et attendez une petite minute. Vérifiez si tout fonctionne parfaitement (écran, haut-parleurs, prise casque...). Si vous constatez toujours des bugs, rendez-vous chez votre opérateur.

Opération sauvetage immédiat : N'attendez pas et sortez immédiatement votre téléphone de l'eau. Vous limiterez ainsi les dégâts. Plus longtemps votre smartphone restera dans l'eau, plus grand est le risque de voir l'eau s'y infiltrer.Éteignez-le : s'il n'est pas déjà éteint, éteignez-le.Retirez tous les éléments amovibles : Principalement la batterie (pour éviter de tout griller), la carte SIM, et la carte SD.Essuyez une première fois : Munissez-vous d'un linge propre et sec (ou d'un papier essuie-tout), de cotons-tiges et épongez au maximum votre appareil. Sans frotter ! Tapotez tout doucement les zones humides pour absorber l'eau, mais surtout, évitez d'étaler de l'eau partout.Faites sécher : Pour cela, deux méthodes possibles. Soit vous pouvez mettre votre smartphone dans un sac hermétique rempli de riz cru (les grains de riz ont un pouvoir absorbant plutôt efficace), soit vous pouvez remplacer le riz par du gel de silice (silica gel). Vous en trouvez régulièrement dans vos boîtes à chaussures ou dans les emballages de produits high-tech. Patientez au moins 48h (de préférence 72h), le temps que le pouvoir absorbant fasse son effet.Faites un test : Au bout de 2-3 jours, vérifiez si votre smartphone est bien sec. Si oui, remettez la batterie en place et allumez-le. S'il ne s'allume pas, ne paniquez pas. La batterie est peut-être tout simplement déchargée. Essayez de brancher votre smartphone pour le charger et attendez une petite minute. Vérifiez si tout fonctionne parfaitement (écran, haut-parleurs, prise casque...). Si vous constatez toujours des bugs, rendez-vous chez votre opérateur.