En raison du coronavirus, la vidéo est progressivement devenu le meilleur moyen de garder contact avec le monde extérieur. Malheureusement, vous ne vous montrez pas toujours sous votre meilleur jour avec une webcam. Comment améliorer cela ? Six conseils.

Une réunion de travail avec Jitsi meet ? Un e-pero Face Time avec des amis ? En ces temps de confinement, ces moyens de communication sont devenus la norme. Mais avez-vous remarqué que lorsque vous apparaissez à l'écran lors de ces appels vidéo, votre nez semble soudain plus plat, votre front plus grand ou les cercles sous vos yeux plus sombres ? Ne vous inquiétez pas. Il existe un certain nombre d'astuces pour vous aider à mieux paraître à l'écran.

1. La lumière

Il est important de choisir l'angle d'éclairage le plus flatteur. Veillez à ne pas avoir de fenêtre ou d'autre source de lumière dans le dos, car votre visage s'assombrirait alors. La source de lumière doit être dirigée vers votre visage et être juste en face de vous. Veillez à ce que la lumière du soleil ne soit pas trop forte, car vous aurez alors l'air très blanc. Quant à la lumière latérale ou la lumière venant d'en haut, elles projettent des ombres et des lignes sur votre visage.

2. La position de la caméra

Une erreur courante est la contre-plongée. Votre ordinateur portable ou votre téléphone portable est plus bas que votre visage. Cela se traduit souvent par un menton énorme et parfois on découvre des plis du cou dont on ne soupçonnait même pas l'existence. La meilleure position ? Placez votre ordinateur portable un peu plus haut que le niveau des yeux (pas trop haut non plus). Vous pouvez le faire en plaçant simplement quelques livres sous votre ordinateur portable. Le résultat sera bien meilleur.

3. La distance

Asseyez-vous à une distance d'environ un bras de votre écran. En vous rapprochant davantage, votre visage risquerait d'être déformé, car la plupart des webcams intégrées ont un objectif grand angle. Mais ne vous éloignez pas trop, car vous devez être en mesure d'atteindre votre clavier.

4. Le contexte

Prévoyez le moins de distractions possible en arrière-plan. Vous ne voulez pas que vos collègues voient à quel point votre maison est en désordre (et encore moins qu'ils découvrent des choses embarrassantes en arrière-plan). Vous n'avez cependant pas envie, ou pas le temps, de tout mettre en ordre ? Vous pouvez alors choisir un angle de prise de vue fixe et vous assurer qu'il est toujours propre et bien rangé. Ce qui se trouve en dehors du tableau, personne ne s'en soucis.

5. Regardez l'objectif

C'est vrai, se voir dans le coin supérieur droit est distrayant. Néanmoins, vous devriez vraiment essayer de regarder votre interlocuteur. Avec des applications qui permettent de parler à plusieurs personnes en même temps, cela peut être un peu plus difficile. Dans ce cas, regardez l'objectif, et pas vous-même.

6. Prenez soin de vous

Nous sommes tous plus à l'aise chez nous, et la tentation de faire moins d'efforts lorsque nous nous apprêtons le matin est donc grande. Si vous ne vous apprêtez jamais de manière intensive lorsque vous vous rendez au travail, vous ne le ferez pas non plus pour une conférence téléphonique. Mais un peu de mascara et de rouge à lèvres neutre, ou un simple baume à lèvres font déjà une grande différence. En général, seule la partie supérieure de votre corps apparait à l'écran, alors assurez-vous au moins d'être présentable à ce niveau-là : peignez vos cheveux, habillez-vous correctement, du moins pour le haut de votre corps. Vous avez laissé votre bas de pyjama ? Ce n'est pas dramatique. Avec un peu de chance, personne ne le remarquera. Sauf, bien sûr, si vous devez vous lever pendant la conversation.

