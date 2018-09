Redevance TV impayée : faut-il envoyer les huissiers ?

"Il n'est pas question de cautionner l'envoi d'huissiers pour aller confisquer les meubles en cas de non paiement. On ne peut pas se permettre d'ajouter ces tracasseries aux difficultés de beaucoup de familles de notre région", a commenté son porte-parole, Germain Mugemangango.

"Les wallonnes et les wallons connaissent de plus en plus de difficultés pour boucler leur budget à la fin du mois, 19% vivant sous le seuil de pauvreté", a-t-il ajouté en rappelant que pour le PTB, cette redevance TV, "injuste car forfaitaire", n'aurait jamais dû exister.

Selon les chiffres rapportés mardi matin par SudPresse, les impayés en matière de redevance TV représentent un manque à gagner de plus de 50 millions d'euros pour le fisc wallon.