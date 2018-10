Quelles piles choisir pour dépenser moins ?

Petit rappel de chimie : une pile se compose de deux électrodes - un pôle positif (cathode) et un pôle négatif (anode) - plongées dans une solution qui fait office de conducteur. L'énergie chimique permise par les composants (zinc, carbone, acier, lithium, manganèse, chlorure d'ammonium, etc.) va se transformer en énergie électrique. Or, comme ce flux ne s'interrompt jamais, une pile se décharge donc même quand elle n'est pas utilisée. Inutile, dès lors, d'en stocker des quantités dans un tiroir " au cas où "... Réfléchissez-y aussi à deux fois avant de succomber à une offre promotionnelle qui vous proposerait, pour un prix alléchant, un lot de plusieurs dizaines de piles. Le jour où vous voudrez utiliser les dernières, leur puissance restante risque d'être si réduite que vous devrez rapidement les jeter et en acheter de nouvelles. De manière à limiter cette empreinte écologique, il va de soi qu'une pile usagée ne doit jamais - jamais! - être jetée parmi les déchets ménagers ou dans la nature. En Belgique, depuis 1995, Bebat récolte (3067 tonnes en 2017), trie et recycle les...