Que faire de son vieil ordinateur?

Même cassé, les matériaux de votre ordinateur pourraient servir à fabriquer un autre ordinateur. Voici quatre idées pour lui donner une seconde vie.

1. Le revendre

C'est une solution envisageable si votre ordinateur a moins de dix ans: vous en tirerez quelques dizaines d'euros s'il est en bon état. Vieux de cinq ans, il peut être vendu au tiers du prix du neuf. Les site d'occasions comme ebay ou 2ememain peuvent être très utiles . Pensez à exiger un paiement comptant et une remise en main propre pour éviter tout problème.

Important: Effacez vos documents sensibles. Un ordinateur a la mémoire tenace. Des photos ou des documents, apparemment supprimés, peuvent être retrouvés par un informaticien. Si votre ordinateur contient des données sensibles, mieux vaut les détruire définitivement avec un logiciel d'effacement. Le plus simple s'appelle Freeraser, il ne fonctionne que sur PC, soit 90% des ordinateurs !). Une fois ouvert, cliquez sur la grande poubelle avec le bouton droit de la souris, choisissez la langue française, puis sélectionnez un document à détruire.

2. Le donner

Offrez-le à un proche avec comme conseil de le réinitialiser. Cela lui rendra une seconde jeunesse, surtout si l'heureux bénéficiaire y installe très peu de logiciels. Alternativement, vous pouvez en faire don à des personnes dans le besoin via les associations (comme Solidarité Informatique Sans Frontières). Et même faire coup double en confiant sa remise en état à des associations employant d'ex-chômeurs de longue durée, qui revendront votre matériel à bas prix.

3. Le recycler

Selon les études de l'organisme des Nations unies pour l'environnement (Unep), un ordinateur contient 50% de métaux, ainsi que des composants chimiques rares ou polluants. Recycler ces matériaux permet d'éviter, à l'autre bout du monde, leur extraction dans de mauvaises conditions environnementales et sociales. Vous trouverez sur Recupel.be toutes les informations nécessaires concernant le recyclage de votre appareil.

4. L'utiliser pour la musique

Pourquoi ne pas raccorder votre ordinateur à votre chaîne hi-fi? Il servira à lire vos morceaux de musique au format MP3, bien entendu, mais aussi à diffuser des radios web, des émissions de rattrapage (podcasts), et même le juke-box numériqueDeezer.fr.La qualité audio de votre ordinateur peut vous surprendre agréablement. La manoeuvre est réservée aux débrouillards et toutes les chaînes hi-fi ne sont pas compatibles. Vérifiez, au dos de la chaîne, qu'il existe bien un double connecteur RCA qui porte l'une des dénominations suivantes: ligne, CD, Aux, Av, Tuner. Si oui, achetez un câble mini-jack "vers RCA" (à partir de 5€) et branchez-le: le tour est joué.

Auteur: Nicolas Six (NT-F.com)