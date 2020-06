Mais quelle est cette plante ? Ou quand la curiosité du bosquet vous titille, dégainez votre GSM et recevez la réponse. On déflore le sujet ensemble ?

En balade dominicale avec la famille... Un p'tit bout vous interpelle ? Dis, c'est quoi cette plante qui pousse le long du talus ? Votre réponse : euhhh, et vous restez... planté-là à ne savoir que dire. Vous n'êtes pas botaniste après tout ! Si cette situation vous est déjà arrivée ou, plus simplement, si la curiosité du bosquet vous titille, il existe une application qui permet de reconnaître les plantes, les fleurs, les arbres, etc. Il s'agit de PlantNet.org. Comment ça fonctionne ? Il faut bien entendu télécharger cette application sur https://plantnet.org (disponible aussi bien pour les téléphones à la pomme que les autres) et ensuite, c'est un jeu d'enfant.

Vous prenez en photo la verte interrogation, et le système va vous dire qu'il s'agit du cornouiller mâle, du bouleau verruqueux, de la clématite des haies ou de l'aspérule odorante (ingrédient essentiel au Maitrank, l'apéritif d'Arlon). C'est un peu comme Shazam, cette application qui reconnaît les titres d'un morceau de musique. Mais ici, ce sont les plantes et leurs particularités qui sont dévoilées au départ de leur image. La photo doit idéalement être prise de manière rapprochée pour distinguer les détails et être nette. La magie de l'informatique se charge du reste.

Ah, oui, dernière info, PlanNet est une application collaborative. Ce qui signifie que ce sont les gens qui prennent de photos et qui alimentent la base de données. Et ils sont chaque jour plus de 50 .000 à utiliser l'application à travers le monde!

