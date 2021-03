Une entreprise de généalogie en ligne propose depuis peu d'animer gratuitement vos vieilles photos familiales. L'occasion de voir ses ancêtres sourire, cligner des yeux, tourner la tête... Troublant !

Dans l'univers d'Harry Potter, les photographies sont magiques et n'ont rien de statique. Face au spectateur, dans leur cadre, les modèles s'y agitent, saluent amicalement ou hurlent leur mécontentement. Et si la réalité finissait par rejoindre la fiction ? Toutes proportions gardées, c'est en tout cas ce que propose depuis peu Deep Nostalgia, une technologie capable d'animer les photographies anciennes : les protagonistes y effectuent des mouvements de tête, clignent des yeux, esquissent un sourire... Ici, pas de magie, bien évidemment, mais un programme d'intelligence artificielle mis au point à la demande de MyHeritage, l'un des principaux sites internet consacrés à la généalogie.

Concrètement, Deep Nostalgia possède une capacité d'apprentissage profond : plus les internautes lui soumettent de photographies, avec des cadrages et des angles légèrement différents, mieux l'intelligence artificielle sait interpréter celles-ci et y apporter une série de modifications, dans le but d'en tirer une animation crédible. Le résultat s'avère particulièrement bluffant, voire parfois dérangeant, puisque les visages s'animent de façon naturelle et fluide durant quelques secondes. On jurerait que les photos prennent vie !

Dans sa version de base, le service est gratuit mais attention, comme le veut l'adage, "si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit" : il nécessite une inscription, gratuite mais permettant à l'entreprise de récolter une série de données vous concernant. De quoi récupérer de nouveaux clients, en incitant les nouveaux inscrits à commencer leur arbre généalogique en ligne. L'usage illimité de Deep Nostalgia requiert d'ailleurs un abonnement premium, payant. Rien de bien méchant, mais il ne faut donc pas perdre de vue qu'il s'agit avant tout d'une opération promotionnelle, certes réussie (la preuve : on en parle!), innovante et ludique. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui se sont amusés à animer des portraits célèbres et parfois très anciens...

Restauration et Deep Fake

Ce n'est pas la première fois que l'intelligence artificielle est employée pour retoucher des images anciennes. En 2020, plusieurs films des Frères Lumière, les inventeurs du cinéma, ont ainsi été entièrement numérisés et retravaillés. En augmentant drastiquement le nombre d'images par secondes et en les affinant, l'intelligence artificielle a permis d'obtenir une séquence en haute résolution, bien moins saccadée et trouble que l'originale, tournée avec un appareil à manivelle il y a plus de cent ans. De quoi rendre nos ancêtres bien plus vivants et proches de nous...

Reste que si tout ceci s'avère enthousiasmant, cette technologie peut également servir à réaliser des faux plus vrais que nature : il devient possible de mettre n'importe quel personnage dans n'importe quelle situation, en lui faisant dire n'importe quoi, de façon plus ou moins crédible. On parle alors deDeep Fake. En 2018, une vidéo d'Obama parlant de Trump de façon polémique a d'ailleurs beaucoup fait parler d'elle, puisqu'il s'agissait d'une séquence habilement truquée, au propos totalement factice. Il convient donc d'être plus prudent avec les vidéos trouvées en ligne, surtout quand leur authenticité est douteuse !

Certains deep fakes sont - heureusement - bien plus flagrants et ne visent qu'à faire sourire. A l'instar de cette scène mythique de Terminator 2 (1991), retravaillée pour faire en sorte qu'Arnold Schwarzenegger soit numériquement remplacé par... Sylvester Stallone.

