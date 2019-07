Partir en vacances peut être une source de stress pour certains. Pour organiser ses vacances de manière optimale, n'hésitez pas à emporter avec vous votre couteau suisse d'applications mobile. Elles peuvent s'avérer bien utiles pour gérer son budget, ou planifier le voyage dans les moindres détails.

TripIt, pour organiser les confirmations et les réservations

Avant de partir, il n'est pas rare de recevoir dans sa boîte mail plusieurs rappels et confirmations concernant vos réservations. Qu'il s'agisse du vol, de l'hôtel ou d'une société de location de voiture, il est parfois difficile de s'y retrouver. TripIt est l'application idéale pour résoudre le problème. La flexibilité de TripIt permet en effet de transférer des e-mails de confirmation ou de demander à l'application de récupérer automatiquement les messages liés à l'itinéraire directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez également choisir d'envoyer les informations de votre voyage dans un document créé manuellement.

Pendant que vous planifiez votre voyage Vous aide à trouver un meilleur siège

Vérifie le remboursement du vol

Vous rappelle d'enregistrer votre vol Avant d'embarquer Vous rappelle quand partir pour l'aéroport

Envoie des alertes de vol en temps réel

Indique combien de temps dure la file pour passer les contrôles de sécurité Après les portiques de sécurité Fourni des plans interactifs de l'aéroport et des terminaux

Envoie des rappels d'embarquement

Vous informe sur la gestion des bagages

Attention cependant, par défaut, l'application envoie beaucoup d'alertes, ce qui peut être désagréable. N'hésitez pas à désactiver les alertes via les paramètres de l'application.

Téléchargez l'app : TripIt

Money Lover, pour gérer son budget

Money Lover est une application mobile qui aide à bien gérer son budget. Plutôt que de garder un oeil sur votre compte en banque, il vous est possible d'enregistrer toutes vos dépenses via l'application. Mais aussi de faire le tri. En effet, l'application permet de diviser le budget par thèmes. Ainsi, qu'il s'agisse du budget restaurant, ou du budget souvenir, Money Lover vous envoie une alerte lorsque vous avez atteint la limite.

Avantages Gestion budgétaire : enregistrement manuel des transactions financières (dépenses, recettes etc.)

Planification du budget (alerte dès qu'un budget a été atteint)

Calendrier des futures dépenses à effectuer (loyer, remboursement d'un prêt,e etc.)

Synchronisation possible sur smartphone, tablettes et PC

Analyse des transactions à l'aide de graphiques permettant à l'utilisateur d'avoir une vue facilitée de son budget.

Attention, pour supprimer les publicités ou pour pouvoir transférer vos informations sur Excel, vous devez payer jusqu'à 5,59€ (pour la version premium).

Téléchargez l'app : Money Lover

Foursquare, pour trouver le bon resto

Difficile, lorsqu'on est à l'étranger et qu'on ne connait rien à la ville de nos vacances, de trouver le lieu idéal où casser la croûte. L'application Foursquare joue un peu le rôle de guide touristique. En effet, une fois l'application téléchargée, il suffit d'indiquer à Foursquare nos préférences culinaires, spécifiques ou générales (comme "tarte tatin" ou "terrasse" par exemple). En fonction de ces choix, et de vos recherches précédentes, l'application va alors proposer une liste des meilleurs restaurants et bars aux alentours qui correspondent à vos goûts.

Indique à Foursquare ce que tu préfères et l'application apprendra à te connaître.

Recherche des restaurants, des cafés, des discothèques, des boutiques et plus encore. Découvre les endroits à proximité ou fais des projets à l'avance.

Quand tu arrives quelque part, consulte les conseils d'autres utilisateurs, par exemple les plats recommandés ou les spécialités à ne pas rater.

Suis d'autres utilisateurs et les experts en qui tu as confiance et leurs conseils s'afficheront en premier.

Téléchargez l'app : Foursquare

MyPostcard, pour envoyer une carte postale

Si envoyer des photos de vacances via internet est plutôt courant, l'application MyPostcard va plus loin puisqu'elle propose de réaliser et d'envoyer à ses proches une carte postale personnalisée. Ainsi, en utilisant les photos prises via son smartphone, on peut créer une carte postale et y ajouter un message au verso. L'application se charge ensuite d'imprimer la carte et de l'envoyer à la personne de son choix, où qu'elle se trouve.

Comment ça marche? Envoyer des cartes postales avec photos originales (à partir de 2.19€, livraison gratuite partout dans le monde) choisir un style de carte postale

charger une ou plusieurs photo(s) sur votre appareil ou sur votre album

choisir et personnaliser le cadre

entrer un message & un destinataire

payer & envoyer où tu le souhaites

Téléchargez l'app : MyPostcard

Polarsteps, pour garder une trace de son voyage

Voyager, c'est aussi se créer des souvenirs et les ancrer dans sa mémoire. Avec l'application Polarsteps, vous pouvez également garder une trace de votre passage à l'étranger. Polarsteps utilise la géolocalisation pour tracer sur une carte le chemin que vous avez parcouru, ainsi que toutes les étapes importantes de votre aventure. Petit bonus, vous pouvez aussi ajouter des photos ainsi que vos plus beaux récits de vacances, de quoi embellir cette carte de voyage interactive.

Suivez votre itinéraire Suivez automatiquement les chemins et lieux que vous visitez sans sortir votre téléphone de votre poche. Suivez les voyages de vos amis et de votre famille Suivez vos amis et votre famille lorsqu'ils voyagent comme si vous étiez sur le siège passager. Comparez vos statistiques de voyage Affichez un aperçu détaillé de votre périple et revivez-le, avec des statistiques telles que la durée du voyage, le nombre de pays visités et la distance totale parcourue. Recevez un album photo instantanément Générez un magnifique album photo imprimé incluant vos statistiques et votre itinéraire de voyage. Partagez vos moments Gardez vos voyages privés ou partagez votre expérience avec les personnes qui vous suivent, qu'elles soient ou non inscrites sur Polarsteps. Vous pouvez également effectuer des publications directement sur Instagram, Facebook, Whatsapp et sur d'autres réseaux sociaux.

Téléchargez l'app : Polarsteps