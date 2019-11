On vous reprochait, à l'école, d'avoir la tête dans les nuages ? Vous étiez un avant-gardiste! Aujourd'hui, il n'y a rien de plus branché que d'être dans le nuage (ou le cloud en anglais).

Lorsque vous sauvegardez un fichier sur votre ordinateur, il est stocké sur son disque dur. Et vous ne pouvez l'exploiter que sur ce PC. Mais avec la multiplication de nos appareils connectés, on est régulièrement confronté à l'envie - voire au besoin - de consulter ses documents sur plus d'un support. Un exemple ? Les photos. À la maison, on les regarde sur un grand écran. Mais quand on rend visite à la famille ou aux amis, on serait heureux de pouvoir les présenter sur son smartphone.

...