Le premier symbolise la qualité et le côté professionnel. Mais le second se glisse partout et gagne sans cesse en performances. Et parfois, il fait aussi bien... voire mieux. Si on fait le bon choix!

Le premier téléphone équipé d'un appareil photo? C'était, en 2000, le Samsung SCH-V200 qui disposait d'un capteur 0,11 mégapixel. De quoi imprimer une image de la taille... d'un timbre-poste. Pour comparaison, on trouve aujourd'hui des smartphones équipés d'un capteur 108 MP. Presque 1.000 fois plus puissants. Ce n'est pas le seul élément à avoir bénéficié d'une spectaculaire amélioration. À côté du capteur, on peut aussi parler des objectifs. On met le mot au pluriel, car les smartphones haut de gamme en possèdent jusqu'à quatre (et, qui sait, ce sera peut-être cinq quand vous lirez ceci). Ce qui leur permet de générer des clichés autrefois réservés aux reflex comme le fameux effet bokeh, avec un sujet net à l'avant-plan, le fond apparaissant flou. Et le Find X 3 Pro de Oppo peut même jouer les microscopes!

Apple iPhone 12 Pro

Depuis 2010, le marché des appareils photo n'a cessé de diminuer. Parallèlement, celui des smartphones atteint des sommets: pour 2021, leurs ventes mondiales devraient à nouveau dépasser la barre du 1,5 milliard d'unités. Et comme c'est souvent leur section photo qui fait la différence, plusieurs grands noms du monde de la photographie et de l'optique ont choisi de collaborer avec des acteurs du secteur des smartphones.

Des marques de prestige

Leica offre ainsi son expertise à Huawei depuis des années. En janvier dernier, c'est Zeiss qui annonçait un partenariat avec Vivo (une marque importante au plan international, mais encore peu connue en Belgique). Et en mars, Hasselblad officialisait un accord avec OnePlus. Ce rapprochement entre grands noms de l'optique et des téléphones mobiles entraîne tout naturellement une constante amélioration des performances de ces derniers. Au point d'égaler celle des appareils photo? Oui. Et non. Le meilleur appareil photo est celui qu'on a avec soi, dit-on souvent. De ce point de vue, le smartphone sort gagnant, aidé en cela par sa légèreté et sa compacité.

Qu'il s'agisse de conserver une preuve des circonstances d'un accident de voiture ou d'immortaliser via selfie la rencontre fortuite avec une personnalité connue, il suffit de saisir l'appareil dans sa poche ou son sac et l'affaire est réglée. Elle l'est d'autant plus que le smartphone permet très facilement d'envoyer le cliché par courriel ou de le partager sur les réseaux sociaux.

Pour la prise de vue, le smartphone possède un autre atout: il est discret. Au moment de réaliser une photo de rue, par exemple, les gens photographiés sont moins susceptibles de réagir négativement que s'ils se sentent visés par l'objectif d'un reflex.

Un traitement de l'image très avancé

La qualité des photos prises par les smartphones peut être excellente, même s'ils sont dotés de capteurs nettement plus petits que ceux des "gros" appareils photo. Ils offrent, en effet, un traitement de l'image très avancé. Qui, selon les conditions de prise de vue, peut concurrencer et même surpasser un reflex... d'entrée de gamme. On pense aux clichés dans l'obscurité qui permettent de découvrir des éléments invisibles à l'oeil nu.

Mais ces performances sont réservées aux smartphones les plus qualitatifs (comprenez aussi: coûteux...). Alors, oui on peut réaliser de bons clichés avec la plupart des smartphones moyens et haut de gamme actuels. Mais pour signer de "grands" clichés, il faut quelque chose de plus. Aujourd'hui comme hier, le tiercé gagnant reste composé d'un bon appareil équipé d'optiques de qualité dans les mains d'un photographe de talent. Prendre la raquette de Roger Federer ne fait pas de nous un virtuose du tennis. Idem pour la photo. Là, c'est l'oeil qui prime... parallèlement à la maîtrise de l'appareil. Cela vaut également pour les smartphones. On peut certes lancer l'application photo et pousser sur le bouton (il en ressortira "quelque chose"... que l'on pourra, le cas échéant, retravailler sur l'ordinateur). Mais on peut aussi tirer parti des options et réglages offerts directement sur le téléphone mobile. Comme on le ferait sur un reflex. C'est l'utilisateur qui décide. Mais pour les grands événements de la vie (mariage...), on continuera à faire appel aux services d'un professionnel... et de son reflex!

