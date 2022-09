Outre ces faux e-mails envoyés au nom du SPF Economie, la Banque-Carrefour des Entreprises est également utilisée à mauvais escient. Le SPF Economie met donc en garde afin de ne pas tomber dans le piège.

Les citoyens reçoivent de faux SMS et e-mails relatifs à la prime chauffage fédérale au nom du SPF Economie. Dans ces e-mails, vous recevez des informations exactes concernant la prime chauffage fédérale de 100 euros et les escrocs s'adressent à vous personnellement. L'objectif est de vous faire cliquer rapidement sur un lien repris dans l'e-mail ou le SMS.

Pour retrouver toutes les informations officielles relatives à la prime chauffage fédérale, rendez-vous plutôt sur le site web du SPF Economie.

Les entreprises dans le viseur

Par ailleurs, des e-mails frauduleux provenant prétendument de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) demandent de mettre à jour les coordonnées et les informations relatives à l'entreprise le plus rapidement possible en raison d'une numérisation. Hormis quelques petites fautes d'orthographe, l'e-mail semble très professionnel, tout comme le logo de la BCE. En outre, les escrocs imitent une adresse e-mail existante, ce qui laisse croire que l'e-mail de phishing provient réellement de l'adresse e-mail de la BCE. Dans ce cas, l'adresse noreply.kbo@economie.fgov.be est utilisée comme adresse d'envoi.

Conseils

Ne cliquez jamais sur un lien dans un e-mail ou un SMS douteux et vérifiez si le lien renvoie au site web officiel du SPF Economie.

En cas de doute, consultez le site web du SPF Economie ou contactez le SPF Economie.

Le SPF Economie ou toute autre institution ne demande jamais par e-mail, SMS ou téléphone de mettre à jour des données via un lien, des mots de passe, des noms d'utilisateur, des coordonnées bancaires ou des codes personnels.

Attention aux e-mails ou SMS inattendus ou d'apparence étrange ! Un e-mail envoyé à 1 heure du matin doit par exemple attirer l'attention.

Faites un signalement au Point de contact du SPF Economie (scénario "Phishing et autres formes d'obtention frauduleuse de données"). L'Inspection économique du SPF Economie analysera votre signalement et pourra décider de mener une enquête pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses.

