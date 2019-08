Famille et amis ne vous ont pas accompagné au bout du monde ? Montrez-leur ce que vous avez vu et vécu. Réseau social, blog, site spécialisé... Les solutions de partage sont nombreuses. Laquelle choisir?

Tout dépend de la destination, de la durée du voyage ou encore de l'objet du séjour. Un week-end à Blankenberge n'attend pas le même traitement qu'un tour du monde à vélo. Dans le deuxième cas, vos contacts seront en attente de contenus réguliers et informatifs : il faudra leur préciser votre parcours, parler de vos rencontres, détailler vos expériences, expliquer où vous êtes et illustrer le tout à l'aide de clichés bien choisis. Pour ce faire, la meilleure solution est sans conteste le blog (la version en ligne d'un journal personnel), qui réunit textes, photos ou encore séquences vidéo et permet de réagir aux questions/commentaires de vos "suiveurs".

...