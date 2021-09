La serrure connectée se popularise. La clé nouvelle est numérique et elle s'intègre discrètement dans notre smartphone. Résultat: elle facilite la vie et rend de nouveaux services. Si on surmonte ses appréhensions initiales...

Par l'étendue de ses fonctionnalités, on est souvent tenté de comparer le smartphone à un couteau suisse. Mais c'est aussi une clé multi-usage. Une sorte de passe-partout. Il permet d'ouvrir et de consulter notre répertoire de contacts, nos albums photos, notre compte bancaire ou encore notre dernier bilan de santé. Alors, pourquoi ne pas autoriser cet outil à jouer un rôle supplémentaire, en lui faisant remplacer ce petit bout de métal qui alourdit nos poches et se perd dans notre sac: la clé de la porte d'entrée de notre domicile. Au début, l'idée intrigue et, dans certains cas, peut même inquiéter. Mais... Voilà des années que les hôtels utilisent des systèmes électroniques pour leurs clients. La carte magnétique fournie à la réception est programmée pour ouvrir la porte d'une seule chambre et uniquement pour la durée de séjour prévue. Personne n'y trouve à redire. Pourquoi en serait-il autrement pour notre appartement ou notre maison? Car, de façon générale, c'est un peu le même esprit - et beaucoup plus de fonctionnalités - qu'on retrouve avec les serrures connectées destinées au grand public. Cela n'empêche pas chaque fabricant (Netatmo, Nuki, Somfy, Tedee, Yale,...) de disposer de sa propre approche. En Europe, le pionnier du secteur s'appelle Nuki (prononcé à l'anglaise, cela donne "new key": "nouvelle clé"). Ce fabricant autrichien est présent sur le marché belge depuis un peu plus de quatre ans. Le principe? On glisse un exemplaire de sa clé d'appartement ou de maison dans la serrure intérieure (il est nécessaire d'avoir un cylindre de porte "à double embrayage", c'est-à-dire qui accepte l'insertion simultanée d'une clé à l'extérieur et une autre à l'intérieur) et on recouvre cette dernière avec Nuki.Ce petit boîtier contient un mécanisme alimenté par quatre piles - il va permettre de tourner la clé dans un sens ou dans l'autre - et l'électronique qui autorisera une communication sans fil (via Bluetooth) avec le smartphone. L'installation, simplissime, ne requiert pas l'intervention d'un professionnel. Elle prend moins de trois minutes, ne nécessite pas de démontage ou de renouvellement de la serrure (ni donc de la clé)... et n'a rien de définitif: si on ne devait pas être satisfait du résultat, tout pourrait être remis en état, là encore en trois minutes. À ce stade, il convient ensuite de télécharger l'application Nuki sur son smartphone et de procéder, via Bluetooth, à l'appairage entre ce dernier et le boîtier. C'est fait? Vous êtes prêt à utiliser Nuki. Vous rentrez chez vous? Lancez l'appli et pressez "Déverrouiller" lorsque vous êtes à moins de dix mètres de la porte. Le moteur intégré au boîtier fera pivoter le loquet et la porte s'entrouvrira... même si elle n'a pas de poignée à l'extérieur. Pratique quand on a les bras chargés!On apprécie aussi la fonction "Auto-Unlock" qui verrouille et déverrouille automatiquement la serrure si on approche ou s'éloigne de chez soi. Vous partez faire un jogging? Plus besoin de glisser le trousseau de clés dans votre poche, le smartphone suffit. Et puis, gros avantage, il est possible d'envoyer une clé virtuelle à quelqu'un sous la forme d'un code sur son smartphone: par exemple pour permettre au plombier d'entrer chez vous, même si vous n'y êtes pas. Il y a même moyen de programmer la validité pour une personne précise et selon un horaire spécifique. Tous les mercredis de 14 à 16 h pour la baby-sitter, par exemple. "Oui, mais, si on me vole mon smartphone, le voleur pourra entrer chez moi!". D'abord, ce n'est pas parce que quelqu'un s'empare de votre téléphone mobile qu'il sait où vous habitez: l'adresse n'est pas indiquée dessus. Comment réagir? Ne pas paniquer. Ensuite, contacter votre mari, votre épouse ou une autre personne de confiance à laquelle vous aurez accordé les droits d'autorisation d'accès à Nuki (comme vous). Il lui suffira de quelques secondes pour supprimer les "clés numériques" de votre smartphone. Problème résolu: le voleur ne pourra pas entrer chez vous. C'est bien plus rapide, efficace et moins cher que dans le cas d'une clé physique. Là, vous auriez dû remplacer tout le bloc serrure et refaire des clés. Avec un système de serrure "connectée", un changement dans les paramètres de l'appli suffit. Le principe général est similaire, quel que soit le fabricant. Mais il y a des différences. L'alimentation du petit moteur par batterie rechargeable ou par piles, la disponibilité de tel ou tel accessoire (clavier,...), la commande vocale, la nécessité (ou non) de remplacer le cylindre existant par celui de la marque, etc. Et puis, bien sûr, il y a le prix. Pour une configuration de base, il s'échelonne en moyenne entre 200 et 500€. Un bon point à Nuki (200€) pour sa facilité d'installation et à Tedee (400€) pour son confort d'utilisation.