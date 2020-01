Quelques bons réflexes permettent de faire baisser sa consommation d'énergie tout en réduisant son empreinte carbone. Bon pour le budget... et la planète !

Omniprésent dans notre quotidien, l'usage du numérique n'est pas sans conséquence sur la planète: 4% des émissions de CO2 dans le monde y sont liés. Mais tout n'est pas perdu ! Chacun de nous peut agir en adoptant des gestes simples. Et faire baisser au passage sa facture d'énergie.

Box internet: on débranche !

Selon l'Ademe (agence française pour la transition écologique), une box internet qui reste allumée 24h/24h consomme entre 150 et 300 kWh par an, soit autant qu'un grand réfrigérateur. Pour réduire ce poste de dépense d'énergie, fermez l'interrupteur de votre box et du récepteur télé chaque soir. Quelques minutes suffiront à la redémarrer.

Si vous utilisez une multiprise, pensez à l'éteindre car même éteints, les appareils branchés dessus continueront de consommer de l'énergie.

Smartphone: économie d'énergie et mode sombre

Pour que votre batterie dure plus longtemps, activez l'option "économies d'énergie" dans Réglages -> Batterie. Pensez aussi à désactiver le wifi, le bluetooth et le GPS si vous ne vous en servez pas.

Certains smartphones récents (version 9 Android et iPhone ioS13) permettent d'activer un mode sombre ou "dark mode". Le texte passera alors en blanc et le fond d'écran en noir. En plus du confort de lecture optimisé, votre batterie sera ménagée car les pixels noirs consomment moins d'énergie. Pour activer cette option, allez dans vos paramètres, dans les onglets affichage ou batterie selon les modèles.

Certaines applications permettent d'activer directement ce mode sombre, quel que soit votre téléphone: dans Messenger, l'application de messagerie de Facebook, allez sur votre photo de profil, activez "mode sombre" qui vous est proposé immédiatement. Sur Twitter: allez sur votre photo de profil en haut à gauche, le menu d'options apparaît, en bas à gauche, activez l'icone "ampoule". Votre écran passe en noir.

Enfin, si vous souhaitez vous équiper d'un nouveau smartphone, pensez aux appareils reconditionnés : moins chers et plus écolos!

Ordinateur: option économie

Sur votre appareil, réglez le mode "économie d'énergie", dans les paramètres d'affichage, pour définir le temps de mise en veille de votre appareil lors d'une courte inactivité. Préférez un écran de veille noir pour une consommation moindre. Ce réglage permet aussi de réduire la luminosité de votre écran lors d'une utilisation prolongée.

Lorsque vous avez fini d'utiliser votre ordinateur, éteignez totalement votre machine.

Imprimantes: priorité au noir et blanc

La couleur n'est pas indispensable pour l'impression de votre document? Choisissez l'option "noir et blanc" dans vos réglages. Utile aussi: imprimer en recto-verso, deux pages par feuilles.

Si vous devez changer votre imprimante, privilégiez les équipements multifonctions: ils consomment moins que la somme des appareils qu'ils remplacent: une imprimante qui sert aussi de scanner et de photocopieur consomme 50% de moins en énergie que celle cumulée des appareils individuels, selon l'Ademe.

Emails: on allège !

Le saviez-vous? L'impact d'un mail dépend de son poids, du nombre de destinataires et des pièces jointes. Lorsqu'on sait qu'il s'en échange 8 à 10 milliards par heure, cela mérite de se pencher sur la question.

Si vous faites suivre un email, supprimez les pièces jointes et destinataires qui ne sont pas nécessaires. Faites régulièrement du tri dans votre boîte de réception pour supprimer les messages obsolètes.

Vous pouvez aussi compresser les fichiers que vous envoyez pour qu'ils utilisent moins d'espace sur les serveurs. Ou encore utiliser une clé USB.

Moteurs de recherche: l'alternative Ecosia

Créé en 2008, le moteur de recherches www.ecosia.org propose une alternative au géant Google. Il a une vocation écologique: 80 % de son chiffre d'affaires est réintroduit dans la reforestation. En dix ans, près de 50 millions d'arbres ont été plantés grâce aux internautes utilisant ce moteur de recherche.

Auteur : Stéphanie Letellier (NT-F.com)

