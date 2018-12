On a testé le kit de démarrage Hue White and Color Ambiance de Philips

Le kit de démarrage Hue White and Color Ambiance comprend trois ampoules E27 LED de 10 watts (16 millions de couleurs), un pont de connexion à raccorder au réseau Wi-Fi et un interrupteur avec variateur. Il est proposé en magasin au prix recommandé de 199€. Par la suite, il est possible d'ajouter autant d'ampoules qu'on le souhaite (avec un maximum de 50) ou de rubans LED pour créer des ambiances lumineuses adaptées à chaque pièce de la maison.

L'installation

Après avoir branché le pont de connexion (un petit boîtier blanc discret) à une prise de courant et à son boîtier internet, il suffit de visser les ampoules dans les lampes qu'on souhaite équiper du système et de télécharger l'application Hue de Philips (disponible sur iOS et Android), en veillant à ce que le smartphone auquel le pont est rattaché soit bien configuré sur le même réseau Wi-Fi. Une fois l'application lancée, une pression sur le bouton du pont permet au smartphone d'en prendre le contrôle. Il faut ensuite rechercher les ampoules, ce qui se fait de manière automatique, en quelques secondes. Un vrai jeu d'enfant ! Une fois le système installé, on peut commencer à s'amuser...

L'application Hue

Très complète, l'application permet de piloter le système sur place ou à distance et de programmer des ambiances lumineuses, le tout depuis son smartphone. On peut ainsi choisir différentes nuances de blanc, du plus chaud au plus froid, afin de favoriser la détente ou la concentration, par exemple. Plusieurs scénarios sont proposés. Là où cela devient encore plus amusant, c'est au niveau des couleurs. On peut opter pour les ambiances lumineuses pré-programmées (coucher de soleil sur la savane, crépuscule tropical, aurore boréale, etc) ou alors choisir soi-même la couleur de chaque ampoule directement dans la palette proposée. Et les variations sont quasi infinies puisqu'il y a 16 millions de nuances proposées. Pour ce faire, il suffit de glisser son doigt sur un nuancier et de s'arrêter quand on a atteint la couleur de ses rêves. Trop facile ! Un curseur permet, lui, de gérer l'intensité lumineuse.

Des fonctionnalités à foison

Avec le système Hue on peut aussi programmer l'allumage et l'extinction des lumières, pièce par pièce, jour par jour. Un bel atout sécurité pour simuler une présence chez soi lorsqu'on s'absente! Le menu "Réveil" permet de paramétrer des alarmes pour se réveiller en douceur. La lumière passe alors du minimum de son intensité au maximum en une vingtaine de minutes. Cette fonction de simulateur d'aube est très efficace et bien moins stressante qu'un réveil qui sonne dans le noir, en plein coeur de l'hiver. La fonction "retour à la maison" ou "départ de la maison" allume ou éteint automatiquement les ampoules sélectionnées lorsque le smartphone de l'utilisateur arrive à proximité ou s'éloigne de son domicile. Bien pratique pour rentrer chez soi sans devoir tâtonner pour trouver l'interrupteur ou partir sans faire le tour de toutes les pièces pour voir si la lumière est bien éteinte. A noter, Philips Hue est compatible avec Amazon Alexa, Apple Homekit et Google Home, ce qui permet de commander les éclairages par la voix.

Les applications tierces

L'univers Philips Hue ne s'arrête pas à l'application de base. En effet, tant l'App store que le Play Store proposent de très nombreuses applications originales, pratiques et parfois, il faut bien le reconnaître complètement inutiles. Certaines sont gratuites, d'autres payantes. L'app Hue party, par exemple, offre la possibilité de faire varier l'éclairage au rythme de la musique via le micro du smartphone. De quoi se croire en discothèque dans son salon... L'app Nuanciers pour Philips Hue offre la possibilité de créer de très nombreuses ambiances lumineuses dont quelques-unes dédiées à Noël.