Films, séries, documentaires... L'offre disponible sur les plateformes de vidéos ne cesse de se diversifier, provoquant un véritable boom du secteur. Mais quel est l'état du marché du streaming en Belgique en 2022? HelloSafe a tenté de le décrypter.

L'arrivée de Netflix sur le marché du divertissement a sans doute été l'élément déclencheur de cette nouvelle tendance. En Belgique, la plateforme est d'ailleurs devenue le leader du marché (34%), suivi de près par Amazon Prime Video (24%) et Disney+ (21%). À eux trois, ils représentent 79% du marché du streaming en Belgique.

Aujourd'hui, le streaming vidéo fait intégralement parti de notre quotidien. Nous sollicitons ces plateformes très régulièrement, que ce soit pour regarder un match de football, la dernière série en vogue ou même un film de Noël, ce n'est pas le choix qui manque. Face à ce succès grandissant, les plateformes se sont peu à peu développées et les prix de leurs abonnements ont également augmenté.

Quel est le prix moyen d'un abonnement?

Si on regarde l'évolution du prix des abonnements Netflix au fil des ans, on constate que depuis le lancement de la plateforme en 2014, toutes les offres ont augmenté d'en moyenne 3,8€ soit 41%.

De manière générale, le prix moyen mensuel d'un abonnement à une plateforme de streaming en 2022 est de 9,04€. Autre constat: les abonnements à l'année ou les essais gratuit ne sont pas très populaires. Voici un récapitulatif des offres disponibles cette année :

