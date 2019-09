Votre téléphone vous a échappé des mains et l'écran est cassé? Les solutions pour le réparer.

À faire avant la réparation

Avant toute chose, faites une sauvegarde de votre appareil sur un ordinateur ou dans le Cloud (stockage en ligne) au cas où. Vos données seront sauvegardées.

Renseignez-vous auprès de vos différentes assurances, certaines peuvent être utiles, avec souvent une franchise. Elles peuvent aussi fonctionner si vous cassez l'écran de quelqu'un. Si vous aviez souscrit une assurance complémentaire lors de l'achat de votre appareil, pensez à la contacter.

Retirez la carte Sim du smartphone avant de le confier en réparation.

Si votre appareil est toujours sous garantie, relisez bien celle-ci car si vous intervenez sur le smartphone chez un réparateur non agréé, la garantie pourrait être caduque. Pour conserver vos garanties, choisissez un centre de réparation agréé par votre constructeur.

Faire réparer son écran de smartphone

Selon la valeur de votre smartphone, il est souvent plus intéressant de le faire réparer que d'en racheter un neuf. Le coût des réparations varie de 40 à plus de 200€, mais tous les appareils ne sont pas réparables. Avant de le confier, demandez toujours un devis. Vous trouverez des réparateurs en ville, dans les grandes surfaces ou les centres commerciaux mais également sur internet.

Choisissez un réparateur qui offre une garantie sur son intervention. En boutique, la réparation peut prendre moins de 40 minutes. Certains professionnels proposent une remise si vous venez avec le devis fait en amont sur leur site internet.

Réparer soi-même son téléphone

C'est assez délicat mais ce n'est pas impossible. Essayez si la réparation coûterait plus cher que la valeur du smartphone. Vous pouvez pour cela commander un kit de réparation sur internet (par ex: www.sosav.be) et suivre les nombreux tutoriels sur YouTube. Il n'est pas recommandé de le faire si vous n'êtes pas à l'aise avec les nouvelles technologies et un peu bricoleur.

N'oubliez pas de protéger votre smartphone remis à neuf!

Une fois votre téléphone réparé, pensez à le protéger avec une coque et une vitre. Le mieux est de faire poser la vitre de protection par le revendeur en boutique pour éviter les bulles d'air et les grains de poussière.

Vous pouvez aussi coller une bague support à l'arrière de l'appareil. Cet anneau vous permettra de glisser votre doigt dedans pour tenir votre appareil, il tombera moins souvent!

Auteur : Cécile Dard (NT-F.com)