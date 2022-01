Frigo, robot ménager, four... Les appareils électroménagers connectés se généralisent. Ils offrent davantage de confort d'utilisation mais pas seulement.

Dans la foulée du succès des smartphones, la généralisation des réseaux Wi-Fi domestiques a créé le cadre idéal pour multiplier les appareils connectés. Une petite puce électronique et, hop, le robot de cuisine accède à internet et peut télécharger de nouvelles recettes. Magique! À ceci près que la demande pour ces puces est tellement forte que sa production ne suit plus. Ce qui entraîne des délais parfois impressionnants pour disposer de ceci ou de cela, l'exemple le plus spectaculaire étant à trouver dans le secteur automobile. Et cette situation pourrait se prolonger de nombreux mois encore. Logique: la demande ne faiblit pas, bien au contraire. Il est vrai qu'un appareil connecté accède à des possibilités autrefois inimaginables. "Nous reste-t-il encore du beurre? Du fromage?". En parcourant les rayons du supermarché, nous sommes nombreux à nous interroger sur ce que notre réfrigérateur contient encore. Bosch offre une solution sur le modèle poétiquement (! ) référencé KGN39HIEP. Chaque fois qu'on en referme la porte, un capteur intégré prend une photo de l'intérieur et l'envoie sur le smartphone de l'utilisateur. Plus besoin d'établir une liste quand on part faire les courses: un coup d'oeil sur le téléphone mobile avant le passage à la caisse et on est sûr de ne rien oublier. L'impressionnant Family Hub de Samsung (RS6HA8891B1) va encore plus loin. Par exemple en vous prévenant qu'il ne reste plus de ceci ou de cela. Ou que la date de péremption de tel produit est dépassée. Et ce réfrigérateur "américain" se veut bien plus ambitieux. Sa face frontale affiche un écran tactile qui aide à trouver une recette sur YouTube ou à commander une livraison à domicile. Comme on passe beaucoup de temps dans la cuisine, le système permet aussi de diffuser de la musique, de regarder la télévision, de consulter l'agenda familial ou d'afficher ses photos préférées. En théorie, on ne coupe jamais l'alimentation d'un réfrigérateur. On n'a donc pas à le "rallumer". En revanche, un four, ça se préchauffe souvent. Pourquoi ne pas gagner du temps en lançant l'opération avant de rentrer à la maison? C'est facile avec le DO 7860 de Miele, notamment. Grâce à ses caméras intégrées, il est même possible de surveiller et de gérer la cuisson à distance sur le smartphone. Vous êtes bloqué dans les embouteillages? Le rôti n'en souffrira pas! De façon générale, les appareils connectés offrent aux particuliers un vrai plus en termes de confort d'utilisation et de sécurité. Rien de vital, il faut l'admettre, mais un réel avantage pratique et concret. Les consommateurs ne sont pas les seuls à y gagner dans l'opération. Les fabricants y trouvent aussi leur compte. D'abord, bien sûr, par le surcoût - synonyme de marge bénéficiaire supplémentaire - qui sanctionne un appareil de ce type. Mais aussi, lors d'une panne, par exemple, par l'ensemble des informations auxquelles ils vont pouvoir accéder et qui vont les aider à comprendre pourquoi le problème est intervenu. En théorie, aucune donnée en rapport avec la vie privée de l'utilisateur n'est exploitée. En revanche, en connectant leur ordinateur aux lave-vaisselle rencontrant un souci, les techniciens pourront connaître les programmes de lavage les plus employés, la fréquence d'utilisation des appareils, etc. Des informations statistiques anonymes que le fabricant pourra mettre à profit lors de la conception de ses futurs modèles tout comme dans sa stratégie marketing. "Nos études montrent que le consommateur recherche d'abord...". Autre avantage pour le fabricant: la possibilité de fidéliser le client. Un appareil d'une marque communique mieux avec un autre élément portant le même label. Par exemple, via la plateforme "Con@ctivity", la mise en route d'un plan de cuisson Miele commande celle de la hotte, selon une puissance adaptée. Un plus accessible si chacun des éléments est de la marque allemande. Maintenant, imaginez l'étendue des possibilités pour un acteur aussi polyvalent que Samsung. À côté de smartphones et de téléviseurs, il produit des réfrigérateurs, des fours, des lave-vaisselle, des lave-linge, des tables de cuisson, des hottes, des purificateurs d'air... Pour les fabricants, l'enjeu est de taille. Mais le défi est aussi au rendez-vous. À partir du moment où un réfrigérateur ou n'importe quel autre appareil électroménager est connecté, le risque de voir un pirate tenter d'en prendre le contrôle ne peut être exclu. Alors, il n'y a pas de raison de paniquer ni de refuser une avancée technologique qui semble de toute façon inéluctable et qui apporte son lot d'atouts. Mais il convient de rester prudent...