Contrairement aux idées reçues, ce sont finalement les plus jeunes qui sont le plus touchés par les arnaques en ligne. C'est ce que révèle une récente étude réalisée par Visa au niveau mondial.

Il apparaît que les baby-boomers (les personnes nées entre 1945 et 1965) semblent être moins susceptibles d'être affectés que ce que l'on pensait. "Seuls" 56 % des baby-boomers sont susceptibles d'être victimes d'au moins une tentative de fraude, contre 84 % des milléniaux. À leur tour, les générations X et Z ont respectivement 74 % et 81 % de chances*.

On s'inquiète pour les autres

Par ailleurs, l'étude révèle aussi que nous pensons que les autres sont plus sensibles à la fraude que nous-mêmes. Si les consommateurs sont généralement confiants dans leur propre vigilance (98 %), la majorité (90 %) s'inquiète du fait que des amis et des membres de la famille puissent être victimes d'escroqueries potentielles, notamment des emails ou des SMS demandant aux personnes de vérifier leurs informations de compte, les interrogeant sur des comptes bancaires à découvert et les informant qu'ils ont gagné une carte cadeau ou un produit sur un site d'achat en ligne.

Les détails sont importants

"Dans un monde toujours plus connecté, les escrocs ont atteint de nouveaux sommets de sophistication aussi bien dans la nature que dans le type de fraudes, personne n'est à l'abri", commente Jean-Marie de Crayencour, Country Manager, Visa, Belgique & Luxembourg. D'autant plus que :

La grande majorité des consommateurs (81 %) fait attention aux mauvais détails pour confirmer l'authenticité d'un message et se concentre sur des éléments que les fraudeurs peuvent facilement falsifier, tels que le logo ou le nom de l'entreprise.

Les consommateurs seraient mieux protégés des escrocs en vérifiant les détails les plus difficiles à falsifier, tels que les numéros de compte ou les détails concernant leurs interactions avec l'entreprise.

Ignorer les signes d'avertissement : à peine 60 % des consommateurs dans le monde disent vérifier si une communication provient d'une adresse électronique valide .

. Un autre point alarmant est que moins de la moitié (47%) vérifie l'orthographe des mots.

Les arnaqueurs semblent donc profiter de l'écart entre la connaissance supposée des pratiques frauduleuses par les consommateurs et leur comportement réel.

* Les Baby-boomers sont les personnes nées entre 1946 et 1965, la génération X entre 1965 et 1980,la génération Y entre 1980 et 2000. La génération Z : personnes nées à partir de l'an 2000.

