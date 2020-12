Plus besoin de fouiller dans tous les tiroirs pour savoir ce que possédait exactement le défunt. Ce coffre-fort permet aussi de stocker/partager en toute sécurité des documents personnels importants.

C'est gratuit, ça se nomme Izimi. C'est le coffre-fort numérique accessible à chaque citoyen belge initié par Le notariat, avec l'appui de la Fédération du notariat belge. A quoi sert-il ? À stocker en toute sécurité vos documents personnels et importants (passeports, diplômes, documents immobiliers, actes de crédit, contrats d'assurance), mais aussi à partager ces documents de manière sécurisée aux personnes de votre choix : conjoint, enfants ou notaire. Izimi promet la confidentialité, un environnement sécurisé, un contrôle total et pas d'utilisation commerciale. Le citoyen pourra aussi indiquer ce que le notaire doit faire des documents se trouvant dans son coffre-fort à son décès.

La plateforme promet 9 avantages :

Gratuité. Le stockage et l'ajout de documents dans le coffre-fort numérique sont gratuits pour tous jusqu'à 200 Mo.

Stockage accessible. Le citoyen peut consulter automatiquement tous les actes notariés qu'il a signés depuis 2014. Il ne doit plus demander à un notaire pour les avoir.

Confidentialité. Les notaires expliquent dans un communiqué qu'Izimi "se distingue des géants du web qui contrôlent vos données personnelles et des autres acteurs qui utilisent vos données personnelles à des fins commerciales." Le citoyen est assuré que personne ne peut y avoir accès aux documents enregistrés, pas même les autorités.

Contrôle. Le citoyen est le seul à décider s'il veut partager ou non les documents de son coffre-fort avec d'autres personnes, quand et avec qui.... Le notaire n'a pas non plus accès à un ou plusieurs documents, sauf si la personne lui donne l'autorisation.

Sécurité. Si vous souhaitez partager des documents stockés sur Izimi avec d'autres personnes, vous pouvez le faire d'une manière beaucoup plus sécurisée qu'un échange traditionnel d'e-mails. Selon Fednot, cette plateforme d'échange est ultra-sécurisée. Beaucoup d'argent a été investi dans la sécurité de la vie privée.

Simplification. Si le citoyen utilise le coffre-fort, le notaire pourra préparer ses dossiers beaucoup plus efficacement. Cela concerne, entre autres, des dossiers comme la vente d'une maison, un contrat de mariage, un divorce par consentement mutuel, la création d'une société...

Information. Les citoyens pourront aussi dans le futur être alertés via Izimi de tous les changements législatifs importants. Les citoyens même recevoir des notifications pour les changements législatifs qui les concernent directement : patrimoine, accords familiaux, contrôle d'une société dont ils sont actionnaires.

Héritage. Plus besoin de fouiller dans tous les tiroirs pour savoir ce que possédait exactement le défunt avec ce coffre-fort numérique. Le notaire peut veiller à ce que le contenu du coffre-fort soit transmis aux héritiers après le décès, sauf décision contraire du détenteur. Cela va du fournisseur d'énergie aux mots de passe importants. Il est ainsi plus facile pour les héritiers de fournir aux autorités fiscales un aperçu des biens laissés par le défunt.

Tranquillité d'esprit. Comme les notaires sont des officiers publics, les citoyens peuvent être certains qu'Izimi ne sera jamais repris par des acteurs commerciaux et qu'ils pourront toujours gérer, stocker ou partager leurs documents dans les mêmes conditions.

En pratique : Izimi sera pleinement accessible à partir de début 2021. Mais vous pouvez déjà créer un coffre-fort via www.izimi.be et télécharger/partager des documents. Il sera possible de partager les documents personnels d'Izimi avec un notaire dès le début de l'année prochaine.

