La vente de livres ne s'est jamais aussi bien portée que depuis le début de la pandémie! Lire? Aujourd'hui, on peut le faire même les yeux fermés grâce au livre audio...

Lire sans poser les yeux sur des pages de texte! Le concept existe depuis des années, mais il aurait connu un engouement inédit avec la crise sanitaire. En France, le taux de pénétration du livre audio par rapport au marché total du livre aurait doublé depuis le début 2020, passant de 1 à 2%. En Allemagne et au Royaume-Uni, il atteindrait 5%. Et aux États-Unis, il flirterait déjà avec les 10%.

...

Lire sans poser les yeux sur des pages de texte! Le concept existe depuis des années, mais il aurait connu un engouement inédit avec la crise sanitaire. En France, le taux de pénétration du livre audio par rapport au marché total du livre aurait doublé depuis le début 2020, passant de 1 à 2%. En Allemagne et au Royaume-Uni, il atteindrait 5%. Et aux États-Unis, il flirterait déjà avec les 10%.La tendance serait similaire dans la plupart des autres pays occidentaux dont la Belgique. Selon le cabinet de recherche Omdia, le chiffre d'affaires mondial du livre audio devrait atteindre 9,3 milliards de dollars d'ici 2026. Mais un livre audio, c'est quoi? À la radio, on a pu écouter, il y a longtemps, des animateurs-comédiens lire des romans sous forme de feuilleton. Souvenons-nous aussi de la panique générée aux États-Unis en 1938 lorsque Orson Welles se lança dans une lecture "active" de La Guerre des Mondes sur les ondes de CBS...Aujourd'hui, popularisé peut-être par l'engouement pour les podcasts, le livre audio existe sous plusieurs formes. On en trouve sur CD, sur certains sites internet ou alors, le plus fréquemment, ils se présentent sous forme de fichiers audio à télécharger sur un smartphone ou une tablette ou via l'application de l'éditeur. Dans tous les cas, le principe reste le même: une personne lit le livre et sa voix est enregistrée.Dans de rares cas, c'est l'auteur lui-même. Écrire requiert un talent spécifique. Interpréter un livre en demande un autre. Car il ne suffit pas de "lire": il faut donner vie au récit. On doit sentir la tension ici, la peur ou le rire là. L'auditeur doit comprendre, lors d'un dialogue, qui s'exprime. Adulte ou enfant, homme ou femme. Le plus souvent, les éditeurs font d'ailleurs appel à des comédiens. Parfois des grands noms du théâtre ou du cinéma. Certains veulent simplement épargner leurs yeux. D'autres apprécient pouvoir faire autre chose en même temps. Cuisiner, conduire, promener le chien, faire du sport... Initialement populaire chez les citadines de 40-45 ans, le livre audio est aujourd'hui aussi adopté par les trentenaires, voire les 18-25 ans et les hommes. Mais pas par tous. Certains adorent, d'autres sont plus réticents. D'abord, il y a la question du prix. À l'exception des ouvrages gratuits (tombés dans le domaine public, etc.), acheter un livre audio coûte plus cher qu'en acquérir la version papier. Rien d'étonnant à cela: il faut rémunérer le comédien lecteur, mais aussi les techniciens qui ont assuré à l'enregistrement un son et un mixage de qualité.Autre particularité d'un livre audio, il est recommandé d'y progresser par chapitres complets. Si on laisse un livre papier de côté pendant un jour ou deux, on peut aisément replonger dans les dernières lignes ou pages lues juste avant l'interruption afin de se remettre les idées en place. Avec un livre audio, c'est beaucoup moins facile. Pour la même raison, écouter un livre nécessite aussi une attention soutenue. Se laisser distraire un moment peut malheuresuement vous faire perdre le fil du récit... Tous les livres publiés sous forme papier n'existent pas en version audio. Et bien naturellement, la popularité de la formule aux États-Unis se traduit par un choix plus vaste en anglais que dans d'autres langues... même si les auteurs avaient à l'origine rédigé l'oeuvre en italien ou en allemand!Pour des oeuvres anciennes, l'amateur de textes lus en en français trouvera un choix intéressant sur http://www.litteratureaudio.com. Un clic, on télécharge le fichier sur l'ordinateur et là, on en fait ce qu'on veut: on l'écoute sur le PC ou on le transfère sur son smartphone, par exemple. Et on profite d'un casque ou d'écouteurs.Pour des oeuvres récentes, on peut faire son choix sur Android via le PlayStore ou, sur appareils iOS (iPhone, iPad), via l'application Livres d'Apple. On sélectionne le livre de son choix, on accepte le paiement du montant affiché, et le fichier devient disponible.En matière de livre audio, le service Audible d'Amazon est souvent considéré comme la plateforme de référence. Ne serait-ce que par l'étendue de son catalogue: toutes langues confondues, il dépasserait les 500.000 titres. L'abonnement mensuel de 9,95€ permet le téléchargement gratuit d'un livre audio chaque mois. La plupart de ces ouvrages étant normalement vendus entre 20 et 40€, la formule peut s'avérer financièrement intéressante selon votre appétit de lecture. Ou plutôt d'écoute.