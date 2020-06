La crise sanitaire a logiquement fait exploser le nombre de recours aux solutions téléphoniques ou digitales pour les services bancaires, ressort-il d'un tour de table auprès des principaux acteurs du secteur.

Chez KBC, les rendez-vous à distance sont passés de 750 à 35.000 par mois. Les appels ont progressé de 22% à 300.000 par mois. Les communications entre employés et clients ont doublé, de 30.000 à 60.000 par mois.

BNP Paribas Fortis a enregistré une hausse de 11% de ses sessions en ligne ou via son application, à 43 millions par mois. Les contacts téléphonique ont augmenté de 31% et les appels vidéo de 231%.

Chez Belfius, deux tiers des clients recourent à un canal digital pour leurs transactions. L'application compte 1,5 million d'utilisateurs quotidiens. Les sessions en ligne avaient fortement progressé en début de confinement (+13%), mais elles sont entre-temps revenues à un niveau normal.

