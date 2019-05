Avec le temps, votre mobile est devenu moins performant, plus mollasson. Des solutions existent pour repousser l'obsolescence de votre appareil.

Beaucoup de smartphones montrent des signes de fatigue au bout de quelques années: leurs applications s'ouvrent lentement et, parfois, les pages se figent de longues secondes. Voici comment rendre à votre mobile une partie de sa fluidité d'antan et éviter ainsi l'achat d'un nouvel appareil. Les astuces varient légèrement d'un modèle à un autre, les menus portent parfois des noms différents mais, rassurez-vous, il suffit souvent de chercher un tout petit peu pour retrouver le bon chemin. À vous de jouer!

Éliminez les applications gourmandes

Faites la chasse aux applications qui sollicitent beaucoup le téléphone et contribuent à le ralentir en mobilisant exagérément ses circuits électroniques, son antenne et sa mémoire. Identifiez ces coupables en traquant leur consommation d'énergie: si une application utilise plus de 3% de la batterie et qu'elle ne vous paraît pas essentielle, effacez-la, à condition de savoir à quoi elle sert. Si vous n'en êtes pas certain, il est plus prudent de ne pas y toucher.

Avec un iPhone : Dans "Réglages", cliquez sur le menu "Batterie". En bas, sous "Utilisation de la batterie" (ou "Utilisation totale"), identifiez une application au pourcentage trop élevé. Revenez à la page d'accueil et supprimez cette application en cliquant sur son logo jusqu'à ce qu'une petite croix apparaisse: pressez-la.

Avec Android : Dans "Paramètres", cherchez le menu "Batterie", qui est parfois contenu dans le menu "Maintenance". Pressez ensuite "Utilisation de la batterie". Faites dérouler la liste et repérez une application particulièrement gourmande à éliminer. Cliquez dessus, puis pressez le bouton "Désinstaller".

Optez pour des applications "allégées"

Si vous n'arrivez pas à vous passer de certaines applis particulièrement consommatrices de mémoire, comme Facebook ou Instagram, vous pouvez limiter leur impact sur les capacités du téléphone en rusant. La première solution consiste à utiliser ces services via le navigateur internet de votre smartphone plutôt que via l'application. Cela vous permettra de la supprimer. La seconde solution consiste à les remplacer par une version allégée.

Avec un iPhone : Vous pouvez substituer Facebook et Messenger par une unique application: Friendly(existe également sur Android).

Avec Android : Recourez plutôt à Facebook Lite et Messenger Lite. Pensez aussi à remplacer le navigateur web installé d'office sur votre smartphone (souvent Google Chrome) par Puffin ou Opéra, plus légers.

Libérez de l'espace

Il est déconseillé de remplir la mémoire d'un smartphone à ras bord, cela ralentit son fonctionnement. Mieux vaut conserver une petite quantité de mémoire libre, au minimum deux gigaoctets (Go), quitte à supprimer régulièrement des documents particulièrement lourds comme les vidéos ou les jeux 3D, et faire régulièrement le tri dans les photos. Voici comment vérifier la quantité de mémoire libre dans votre appareil.

Avec un iPhone : Dans "Réglages", allez dans le menu "Général", puis pressez "Stockage iPhone".

Avec Android : Dans "Paramètres", allez dans "Stockage", qui est parfois caché dans le menu "Maintenance". Pressez si nécessaire "Espace utilisé", puis "Nettoyer" pour libérer les applications en arrière-plan et regagner de la mémoire.

Auteur : Nicolas Six (NT-F.com)