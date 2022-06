Depuis ce 1er juin, la réglementation en matière de garantie légale connaît plusieurs évolutions en faveur du consommateur. Parmi celles-ci, les contenus et services numériques sont désormais également couverts durant deux ans.

Les contenus numériques couvrent, entre autres, les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques.

Les services numériques comprennent les services de streaming pour les films ou la musique, les services de stockage en nuage et même les médias sociaux.

Ces contenus et services doivent répondre à une série d'exigences de conformité, par exemple :

correspondre à ce qui est prévu dans le contrat en termes de description, de quantité, de qualité, de fonctionnalité, d'interopérabilité, de compatibilité ;

être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur ;

être conforme à la version d'essai ou à l'aperçu du contenu numérique ou du service numérique éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat ;

être mis à jour comme prévu dans le contrat ;

etc.

Tout défaut de conformité résultant de l'intégration incorrecte du contenu numérique ou du service numérique dans l'environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique. Cela vaut à la fois pour l'intégration par le commerçant et par le consommateur sur la base d'instructions fautives.

Attention, contrairement aux biens classiques, dans le cas des contenus et services numériques, le commerçant peut, après un an, demander au consommateur d'apporter la preuve que le défaut existait déjà au moment de la livraison.

Et en cas de problème?

Lorsqu'un défaut de conformité est constaté, le consommateur doit d'abord en informer le vendeur. Il doit le faire dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les deux mois après avoir constaté le défaut.

Le consommateur a alors le droit de faire procéder à la réparation ou remplacement du bien ou la mise en conformité du contenu ou service numérique, sauf si cela est impossible ou implique des coûts disproportionnés pour le professionnel.

Dans ce cas, le consommateur peut exiger une réduction de prix ou le remboursement.

Si le commerçant refuse, le consommateur est invité à le signaler auprès de l'Inspection économique. Sur la base de ce signalement, l'Inspection économique pourra décider d'ouvrir une enquête.

Pour trouver une solution à son litige, le consommateur peut également faire appel au Service de Médiation pour le Consommateur, ou au Centre européen pour les consommateurs si le commerçant est établi dans un autre état membre de l'Union européenne.

Source: SPF Economie

