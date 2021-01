Les patients vulnérables atteints de covid, mais présentant des symptômes légers, peuvent être suivis en toute sécurité à domicile grâce à un système de télésurveillance similaire à celui qui existe déjà pour les patients cardiaques. Ces derniers mois, un certain nombre d'hôpitaux, comme l'UZ Antwerpen et le ZOL, ont mis au point un système permettant de surveiller intensivement les patients à distance.

Se rétablir chez soi, dans un environnement familier, reste - si cela est médicalement possible - la meilleure option pour favoriser une guérison complète. Une option également valable pour un grand groupe de patients atteints de covid, grâce à un système de télésurveillance dont le remboursement a été approuvé par l'Inami. À l'UZ Antwerpen, ce système de télémonitoring a été mis en place pour les patients atteints de covid qui se présentent aux urgences avec des symptômes relativement légers. Les personnes qui souhaitent poursuivre leur revalidation à domicile après une admission pour covid peuvent également être soignées à distance en toute sécurité grâce à ce système. Depuis le mois d'octobre, 320 personnes âgées de 18 à 86 ans et atteints du covid ont déjà bénéficié de ce service.

Garder un oeil sur les patients

"Il s'agit de patients qui se présentent via le service des urgences ou un médecin généraliste mais qui ne doivent pas, ou pas encore, être admis à l'hôpital. Mais nous ne voulions pas non plus les renvoyer chez eux sans un suivi structurel, pour qu'ils se rétablissent seuls, en isolement", explique le professeur Guy Hans, directeur médical de l'UZA. Au cours de la première vague, les médecins ont remarqué que l'état de santé d'une minorité de patients atteints de covid pouvait soudainement se détériorer après quelques jours. "Tout le monde n'a pas un colocataire/cohabitant pour les surveiller et prendre des mesures si leur état s'aggrave. Cela nous a donné, en tant qu'aidants, un horrible sentiment. Notre objectif n'est pas d'amener quelqu'un à l'hôpital quand il est déjà trop tard".

Cette préoccupation a été la raison de la création de Telecovid. Ce système de télémonitoring surveille à distance les symptômes et certains paramètres de santé tels que la pression sanguine et la température. "Nous pouvons ainsi surveiller l'état de santé des patients isolés à domicile 24 heures sur 24. Grâce à cela, nous en savons désormais plus sur les personnes qui courent un risque accru de maladie grave et sur les raisons de ce risque. Cette récolte de données nous permet de rendre le système plus intelligent. Pouvoir surveiller les patients vulnérables chez eux est d'une importance cruciale afin de pouvoir intervenir à temps", déclare le professeur Hans.

Agenda numérique

Grâce à une application, qui fonctionne sur un smartphone, une tablette ou un PC ordinaire, les patients gardent une trace quotidienne de l'évolution de leur état de santé en répondant à des questions structurées. Si nécessaire, leurs paramètres vitaux, tels que le niveau d'oxygène dans leur sang, sont également mesurés. Ces données sont envoyées immédiatement et en toute sécurité à l'hôpital. Là, une équipe médicale suit les résultats plusieurs fois par jour pour évaluer l'état du patient. Les patients eux-mêmes peuvent également contacter l'équipe de Telecovid.

Ce suivi virtuel dure normalement 21 jours, mais il peut être adapté en fonction des besoins. En concertation, il peut être arrêté plus tôt ou se poursuivre pendant une période plus longue. Les services de santé de première ligne sont également étroitement impliquées. Grâce à un système de notification via eSanté, le médecin généraliste peut également régulièrement contrôler le pouls et intervenir en cas de besoin. Lorsque certains seuils d'alarme sont dépassés, l'équipe médicale de Telecovid demande au patient de consulter son médecin traitant ou organise directement son admission à l'hôpital.

Symptômes résiduels

Des données internationales montrent que certains patients ont besoin de soins de longue durée et d'un suivi, même après la phase aiguë de la maladie. Des études montrent que 20 à 30 % des patients développent des symptômes dits résiduels tels que la fatigue, les maux de tête et les troubles de la concentration. Guy Hans : "Nous avons développé le système Telecovid afin de pouvoir continuer à aider les patients présentant des symptômes persistants, même après leur hospitalisation. Par exemple, nous surveillons leur respiration, leur sommeil et leurs mouvements. Il s'agit d'une extension de la revalidation classique, qui nous donne la possibilité d'orienter les patients vers un physiothérapeute, un psychologue ou d'autres prestataires de soins spécialisés dans la revalidation, même après leur sortie de l'hôpital."

